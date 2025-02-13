Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor
Kalın bağırsak kanseri, (kolon kanseri) genellikle 50 yaş üzeri için risk oluşturuyor. Ancak son yıllarda kolon kanseri vakaları genç yaşlara kadar indi. Yapılan yeni bir araştırma beslenme listesine yoğurt etklemenin kolon kanseri riskini azaltabileceğini söylüyor.
Araştırmaya göre, kahvaltıda yoğurt yemek, bağırsaktaki bakterileri iyileştirerek kolon kanseri riskini düşürebilir. Kolon kanseri vakaları, gençler arasında hızla artıyor ve 2010 ile 2030 yılları arasında iki katına çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu artışın nedenini araştırırken, zararlı bakterilere ömür boyu maruz kalmanın kanser riskini artırdığını düşünüyor.