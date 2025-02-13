Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor

Kalın bağırsak kanseri, (kolon kanseri) genellikle 50 yaş üzeri için risk oluşturuyor. Ancak son yıllarda kolon kanseri vakaları genç yaşlara kadar indi. Yapılan yeni bir araştırma beslenme listesine yoğurt etklemenin kolon kanseri riskini azaltabileceğini söylüyor.

Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor - 1

Araştırmaya göre, kahvaltıda yoğurt yemek, bağırsaktaki bakterileri iyileştirerek kolon kanseri riskini düşürebilir. Kolon kanseri vakaları, gençler arasında hızla artıyor ve 2010 ile 2030 yılları arasında iki katına çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu artışın nedenini araştırırken, zararlı bakterilere ömür boyu maruz kalmanın kanser riskini artırdığını düşünüyor.




N-LIFE HABERLERİ

Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor - 2

DailyMail'de yer alan habere göre; Haftada en az iki porsiyon yoğurt tüketen kişilerin, bakterilerin neden olduğu kolon kanserine yakalanma riskini yüzde 20 oranında azalttığı belirlendi. Araştırmacılar, yoğurtun bağırsakta zararlı bakterileri azaltarak kolon kanseri riskini düşürebileceğini ifade etti




Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor - 3

Dr. Andrew T. Chan, beslenme, bağırsak mikrobiyomu ve kolon kanseri arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, bu faktörlerin gençlerdeki rolünü incelemenin önemini vurguladı. Johns Hopkins Üniversitesi'nden gelen bulgular da, aile öyküsü olmayan kolon kanseri hastalarının yarısında bakterilerin etkili olabileceğini öne sürüyor.

Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor - 4

Gut Microbes dergisinde yayımlanan araştırmada, 132 binden fazla sağlık çalışanının verileri incelendi. Haftalık yoğurt tüketimi ve yaşam tarzı faktörleri değerlendirilerek, 3.079 hastanının kolorektal kanser tanısı aldığı belirlendi. Bu hastaların yüzde 31'inde Bifidobacterium tespit edildi. Yoğurt tüketiminin bu tür kansere yakalanma riskini yüzde 20 azalttığı kaydedildi.

Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor - 5

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Tomotaka Ugai, yoğurtun mide-bağırsak sağlığına faydalarının uzun zamandır bilindiğini, yeni bulguların bu etkinin Bifidobacterium pozitif tümörlere özgü olabileceğini gösterdiğini belirtti. Uzmanlar, yoğurtun tam olarak nasıl bu korumayı sağladığını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.


Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor - 6

YOĞURT YEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kemikleri güçlendirerek osteoporoz riskini azaltır
Bağırsak mikrobiyomunun dengelenmesine yardımcı olur
Faydalı mide bakterilerini besler, sindirimi iyileştirir
Yoğurt şişkinliği ve gazı azaltır
Sindirim sisteminin sağlığını destekler
Tokluk hissi oluşmasına yardım eder
Protein açısından zengindir
Tip 2 diyabetin önlenmesinde de rol oynar
İltihabı azaltır, bağışıklığı güçlendirir
Diş sağlığını korur
Kan basıncını düşürür, kalbe iyi gelir
Cilt parlaklığını ve elastikiyetini artırır
Vajinal enfeksiyonların önüne geçebilir


Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor - 7

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karın ağrısı, dışkıda kan, anemi, uzun süreli ishal ya da kabızlık arasında gidip gelen tuvalet alışkanlığında değişiklik, dışkı şeklinin ince-uzun olması, kilo kaybı ve yorgunluk kolon kanserinin en yaygın belirtileridir.

Kolon (bağırsak) kanserinin belirtileri şunları içerir:

Devamlı ishal ya da kabız olma gibi dışkılamada değişiklik
Dışkıda kan ve/veya rektal bölgede kanama
Kansızlık (anemi)
Yorgunluk ve halsizlik
Dışkının kalem gibi ince ve uzun olması
Dışkıda yumurta akı görünümlü salgı
Karın ağrısı ya da pelvik ağrı
Kilo kaybı
Mide bulantısı ve kusma
Göz akında ve ciltte sararma
Dışkılamaya rağmen bağırsakların boşalmadığı hissi
Yutma güçlüğü
Yemek yerken çok çabuk doyma hissi

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