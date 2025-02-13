Kolon kanseri riskini düşürüyor: Uzmanlar kahvaltıda tüketilmesini öneriyor

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karın ağrısı, dışkıda kan, anemi, uzun süreli ishal ya da kabızlık arasında gidip gelen tuvalet alışkanlığında değişiklik, dışkı şeklinin ince-uzun olması, kilo kaybı ve yorgunluk kolon kanserinin en yaygın belirtileridir.



Kolon (bağırsak) kanserinin belirtileri şunları içerir:



Devamlı ishal ya da kabız olma gibi dışkılamada değişiklik

Dışkıda kan ve/veya rektal bölgede kanama

Kansızlık (anemi)

Yorgunluk ve halsizlik

Dışkının kalem gibi ince ve uzun olması

Dışkıda yumurta akı görünümlü salgı

Karın ağrısı ya da pelvik ağrı

Kilo kaybı

Mide bulantısı ve kusma

Göz akında ve ciltte sararma

Dışkılamaya rağmen bağırsakların boşalmadığı hissi

Yutma güçlüğü

Yemek yerken çok çabuk doyma hissi