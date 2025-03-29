Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı
Son yıllarda gençler arasında da yükselişe geçen kolon kanseri vakaları, endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. Kötü beslenmenin kolon kanserine yakalanma olasılığını artırabileceğini belirten onkoloji profesörü Justin Stebbing, günlük bir porsiyon yoğurtun hastalık riskini yüzde 20 oranında azaltabildiğini vurguladı.
Düzenli yoğurt tüketiminin bazı bağırsak kanseri türlerine karşı koruyucu etki gösterdiğini ifade eden Prof. Stebbing, bu faydaların tüm yoğurtlar için geçerli olmadığının altını çizdi.