Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı

Son yıllarda gençler arasında da yükselişe geçen kolon kanseri vakaları, endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. Kötü beslenmenin kolon kanserine yakalanma olasılığını artırabileceğini belirten onkoloji profesörü Justin Stebbing, günlük bir porsiyon yoğurtun hastalık riskini yüzde 20 oranında azaltabildiğini vurguladı.

Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı - 1

Düzenli yoğurt tüketiminin bazı bağırsak kanseri türlerine karşı koruyucu etki gösterdiğini ifade eden Prof. Stebbing, bu faydaların tüm yoğurtlar için geçerli olmadığının altını çizdi.

N-LIFE HABERLERİ

Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı - 2

Fermantasyon süreçlerinin faydalı bakteri üretimini etkilediğini söyleyen uzman isim; sade, şekersiz ve tam yağlı yoğurt çeşitlerinin protein bakımından daha doyurucu olduklarını ve katkı maddeleri yönünden daha düşük olduğunu ekledi.

Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı - 3

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan yakın tarihli bir araştırma da, onkoloji profesörünün açıklamalarını destekleyici sonuçlar ortaya koydu.

Ses getiren çalışmada, özellikle bifidobakteri içeren yoğurt tüketen kişilerde tümör gelişme olasılığının azaldığı keşfedildi.

Bifidobakteriler, bağırsakta bulunan ve liflerin sindirilmesine ile enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan faydalı bakterilerdir. 

Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı - 4

Uzmanlar, yoğurtta doğal olarak bulunan bifidobakteriyumun kanser karşıtı etki gösterdiğini ve tümör oluşumunu durdurduğunu tahmin ediyor. Ancak bunun kesin mekanizması henüz bilinmiyor. Yoğurtdun aynı zamanda bağırsak zarındaki iltihapları azaltttığı da biliniyor.

Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı - 5

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan ve 130 binden fazla kişiyi kapsayan araştırma, süt ürünleri ve bağırsak kanseri arasındaki bağlantı adına önemli bulgular tespit etti.

Günlük süt tüketiminin bağırsak kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini açıklayan bilim insanları, bu durumun süt yüksek kalsiyum içeriğinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı - 6

Cancer Research UK verilerine göre, bağırsak kanserlerinin yüzde 54'ü, sağlıklı yaşam tarzıyla önlenebilir. 

İngiltere, bağırsak kanseri oranlarının her yıl ortalama yüzde 3,6 oranında arttığı ve küresel çapta en hızlı artışın görüldüğü ülkelerden biri olarak kayda geçti. Uzmanlar, bu artışın arkasında aşırı işlenmiş gıda tüketiminin ve egzersiz eksikliğinin yer alabileceğini düşünüyor. 

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