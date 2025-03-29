Kolon kanserini azaltan süper besin: Onkoloji profesörü açıkladı

Uzmanlar, yoğurtta doğal olarak bulunan bifidobakteriyumun kanser karşıtı etki gösterdiğini ve tümör oluşumunu durdurduğunu tahmin ediyor. Ancak bunun kesin mekanizması henüz bilinmiyor. Yoğurtdun aynı zamanda bağırsak zarındaki iltihapları azaltttığı da biliniyor.