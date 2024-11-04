Kontakt lens kullananları bekleyen büyük tehlike! Dakikalar içinde kör ediyor
Gözlüğe alternatif olarak ortaya çıkan kontakt lensler, gözlükten daha konforlu olmaları nedeniyle milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, kontakt lens kullanımında göz ardı edilen bir detayın, körlüğe neden olabileceği konusunda uyarıyor.
Birçok kişi duş alırken, yüzerken ve hatta uyurken bile kontakt lens takmaktan vazgeçmiyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın ilerleyen zamanlarda ciddi göz hastalıklarına neden olabileceği konusunda uyardı.