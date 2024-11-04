Kontakt lens kullananları bekleyen büyük tehlike! Dakikalar içinde kör ediyor

Akantamoeba, duş sırasında veya havuza girerken göze kaçabilir. Bu aktiviteleri yaparken kontakt lens takılması, gözde ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Kişinin, ellerini yıkadıktan sonra yüzüne dokunması bile göze Akantamoeba parazitinin bulaşmasına neden olabilir.

Londra'da yaşayan 30 yaşındaki Nina Wang da, Temmuz 2019'da Bali'de tatil yaparken bu parazitin kurbanı olmuştu. 11 yaşından beri kontakt lens kullanan kadın, sağ gözünde tahriş hissetti ancak semptomlarının kendiliğinden geçeceğini düşünerek, bu durumu pek umursamadı. Ertesi gün daha da kötüleşen Wang, iş seyahati sırasında bazı geceler kontakt lensleriyle uyukaldığını hatırlayınca panikledi. Dayanılmaz ağrılar çeken kadın, soluğu hastanede kaldı. Gözlerinde gittikçe yayılan enfeksiyon nedeniyle görme yetisini kaybeden Nina Wang, lazer göz ameliyatı geçirerek görme yetisinin yüzde 90'ını geri kazandı.