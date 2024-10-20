Korkutan araştırma! Bilim insanları musluk sularında kanserojen kimyasal madde tespit etti

Bilim insanları, ağırlıklı olarak su geçirmez giysilerde ve leke tutmayan ürünlerde kullanılan PFAS isimli zehirli kimyasala, musluk sularında da rastlandığını açıkladı.

Korkutan araştırma! Bilim insanları musluk sularında kanserojen kimyasal madde tespit etti - 1

Doğada binlerce yıl boyunca çözünemeyen ve daha çok endüstriyel ürünlerde kullanılan per-ve-polifloroalkil maddeler, kısaca 'PFAS' olarak bilinirler.

Çok sayıda araştırma, PFAS'a maruz kalmanın kansere yakalanma riskini artırdığını kanıtlamıştır. PFAS, ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatıp kısırlığa da yol açabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Korkutan araştırma! Bilim insanları musluk sularında kanserojen kimyasal madde tespit etti - 2

Bilim insanları, İngiltere ve Çin'deki musluk sularında, PFAS oranının oldukça yüksek olduğunu açıkladı. Ancak evde uygulanabilecek bazı basit yöntemlerle, bu sorunun üstesinden gelinebileceğinin de altı çizildi.

Korkutan araştırma! Bilim insanları musluk sularında kanserojen kimyasal madde tespit etti - 3

Çalışmada uzmanlar, farklı kentlerdeki 10 farklı türde su kaynaklarını analiz etti.

Araştırmada dünyanın 15 ülkesinden temin edilen ve İngiltere, Çin gibi ülkelerde de satılan 112 şişe su örneği de incelendi. ACS ES&T Water dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, test edilen şişelenmiş suların yüzde 99'unda PFAS görüldü.

Korkutan araştırma! Bilim insanları musluk sularında kanserojen kimyasal madde tespit etti - 4

Ayrıca musluk sularında da PFAS olduğu ancak bu seviyenin Çin'de İngiltere'ye göre daha yüksek olduğu belirtildi.

Korkutan araştırma! Bilim insanları musluk sularında kanserojen kimyasal madde tespit etti - 5

Uzmanlar, suyu kaynatarak veya arıtmalı sürahiler kullanarak, musluk suyundaki PFAS konsantrasyonunun yüzde 90'a kadar azaltılabileceğini açıkladı.

Bazı uzmanlar ise yapılan araştırmanın sonuçlarını çarpıcı bulduklarını ancak yine de paniğe kapılmak için büyük bir sebep olmadını söyledi.

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