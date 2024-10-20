Korkutan araştırma! Bilim insanları musluk sularında kanserojen kimyasal madde tespit etti
Bilim insanları, ağırlıklı olarak su geçirmez giysilerde ve leke tutmayan ürünlerde kullanılan PFAS isimli zehirli kimyasala, musluk sularında da rastlandığını açıkladı.
Doğada binlerce yıl boyunca çözünemeyen ve daha çok endüstriyel ürünlerde kullanılan per-ve-polifloroalkil maddeler, kısaca 'PFAS' olarak bilinirler.
Çok sayıda araştırma, PFAS'a maruz kalmanın kansere yakalanma riskini artırdığını kanıtlamıştır. PFAS, ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatıp kısırlığa da yol açabilir.