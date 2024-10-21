Köy halkı toprağı kazıyarak çıkarıyor! Kalp hastalıklarından diş çürüğüne kadar derman olmadığı dert yok: Tadı kekiği andırıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki dağlık ve kırsal alanlarda yetişen dağ sakızı, yerel halk tarafından zor şartlarda toplanıyor.

Köy halkı toprağı kazıyarak çıkarıyor! Kalp hastalıklarından diş çürüğüne kadar derman olmadığı dert yok: Tadı kekiği andırıyor - 1

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yünören köyü kırsalında yetişen kenger bitkisinden elde edilen dağ sakızı; yüz felci, çürük diş, patlayan kulak zarı, safra kesesinden taş düşürme, kalp damarlarının gevşemesi, diş etlerini kuvvetlendirme, orta kulak iltihaplanması, mide ağrısı, ortopedik rahatsızlıklar ve çene gevşemesi gibi birçok sağlık sorununa şifa oluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Köy halkı toprağı kazıyarak çıkarıyor! Kalp hastalıklarından diş çürüğüne kadar derman olmadığı dert yok: Tadı kekiği andırıyor - 2

Kekik tadını andıran ve ilk çiğnemeye başlanıldığında tadı acı olan dağ sakızını çiğnemeye devam ettikçe bu acılık kayboluyor.

Köy halkı toprağı kazıyarak çıkarıyor! Kalp hastalıklarından diş çürüğüne kadar derman olmadığı dert yok: Tadı kekiği andırıyor - 3

''ORTOPEDİK HASTALIKLARDA KULLANILIR''

Dağ sakızı toplayan Yılmaz Şit, küçüklüğünden beri bu sakızı topladığını belirterek, “Toplamak için etrafını kazıp genişletiriz, o köklerin ucunu kestikçe oradan süt akar. Kiminin sütü kahverengi kiminin sütü beyazdır ama kahverengi süt amacına daha uygundur. Bu sakız ortopedik hastalıklarda yani kırıklarda kullanılır. Kendim de birçok hasta da kullandım, faydasını gördüm. Hatta eskiden gelip toplardılar. Kışın onu yanık yaralarına kullanırlardı, birçok faydası var” dedi.

Köy halkı toprağı kazıyarak çıkarıyor! Kalp hastalıklarından diş çürüğüne kadar derman olmadığı dert yok: Tadı kekiği andırıyor - 4
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