Köy halkı toprağı kazıyarak çıkarıyor! Kalp hastalıklarından diş çürüğüne kadar derman olmadığı dert yok: Tadı kekiği andırıyor

''ORTOPEDİK HASTALIKLARDA KULLANILIR''

Dağ sakızı toplayan Yılmaz Şit, küçüklüğünden beri bu sakızı topladığını belirterek, “Toplamak için etrafını kazıp genişletiriz, o köklerin ucunu kestikçe oradan süt akar. Kiminin sütü kahverengi kiminin sütü beyazdır ama kahverengi süt amacına daha uygundur. Bu sakız ortopedik hastalıklarda yani kırıklarda kullanılır. Kendim de birçok hasta da kullandım, faydasını gördüm. Hatta eskiden gelip toplardılar. Kışın onu yanık yaralarına kullanırlardı, birçok faydası var” dedi.