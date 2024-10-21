Köy halkı toprağı kazıyarak çıkarıyor! Kalp hastalıklarından diş çürüğüne kadar derman olmadığı dert yok: Tadı kekiği andırıyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki dağlık ve kırsal alanlarda yetişen dağ sakızı, yerel halk tarafından zor şartlarda toplanıyor.
Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yünören köyü kırsalında yetişen kenger bitkisinden elde edilen dağ sakızı; yüz felci, çürük diş, patlayan kulak zarı, safra kesesinden taş düşürme, kalp damarlarının gevşemesi, diş etlerini kuvvetlendirme, orta kulak iltihaplanması, mide ağrısı, ortopedik rahatsızlıklar ve çene gevşemesi gibi birçok sağlık sorununa şifa oluyor.