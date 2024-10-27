Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor
Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde hasat sezonu devam ediyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki faydalarıyla ön plana çıkan zeytinyağının, sofralarımıza gelme süreci bir hayli meşakkatli oluyor.
Balıkesir Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, zeytinyağı hasadının oldukça zor bir süreç olduğunu söyledi.