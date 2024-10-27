Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde hasat sezonu devam ediyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki faydalarıyla ön plana çıkan zeytinyağının, sofralarımıza gelme süreci bir hayli meşakkatli oluyor.

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 1

Balıkesir Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, zeytinyağı hasadının oldukça zor bir süreç olduğunu söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 2

''GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR İŞ''

Zeytinyağının pahalı olmayı sonuna kadar hak eden bir besin olduğunu ifade eden Çetin, ''Görüyorsunuz ağaçlardan ne kadar zor toplandığını. Bu makineler yapıyor gibi gözüküyor ama bu makinelerin kolunu tutmak, uzun süre bir de bu sallanan rezonanslı makineyi havada tutmak gerçekten çok zor. Bilek gücü gerekiyor. Kadınlarımız, emekçilerimiz yerden topluyorlar ve bu gerçekten zor bir iş. Zeytinler yapraklarından ayrılıyor, yıkanıyor. Taşlar da kırılıp hamur haline geliyor ve çok kuvvetli makinelerde yağı, suyu, posası birbirinden ayrılıyor. Sonra filtre ediliyor. Zeytinyağı; kimyasal analizler, tenekeleme, etiketleme gibi pek çok zahmetli işlemden geçiyor'' dedi.

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 3

Zeytinyağının sofralara gelene kadar bilinenden daha meşakkatli süreçlerden geçtiğinin altını tekrar tekrar çizen Çetin, en kaliteli zeytinyağının da Edremit'te olduğunu öne sürdü.

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 4

Bilinen en eski zeytin ağacının, Muğla Milas taraflarında 3 bin 200 yıllık olduğuna inanılıyor.

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 5

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytinyağı, içerdiği bileşenler sayesinde kalp hastalıklarına karşı korur. Özellikle Akdeniz tarzı bir beslenme şekli olan kişilerde kalp hastalıkları geliştirme riski düşüktür. Zeytinyağındaki bileşikler, kan basıncını düşürerek damarların sertleşmesini önler.

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 6

İnme, kalp hastalıklarından sonra en önemli problem olarak görülür. Zeytinyağında bulunan polifenoller, kanda yer alan kolesterol seviyesini düşürür. Böylelikle beyne kan sağlayan damarlarda kolesterol birikmesi engellenir. Bu durum felç riskinin büyük ölçüde azalmasını sağlar.

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 7

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Tekli doymamış yağ asitleri kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Aynı zamanda kan şekeri seviyelerinin korunmasında da etkilidir.

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 8

Zeytinyağı, cilt sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Bunun sebebi içerisindeki E vitamini ve antioksidan yapısından kaynaklanır. Bu durum cildin korunmasına yardımcı olur. Zeytinyağının cilde faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 9

  • Kuru cilt yapısını nemlendirir.
  • Makyaj çıkarmak ve temizlemek için kullanılabilir.
  • Kırışıklık oluşumuna karşı etkilidir.
  • Çatlakları ya da yara izlerini hafifletmede kullanılır.
  • Bazı cilt tiplerinde sivilce ve akneyi önler.
  • Topuklarda oluşabilecek çatlakları giderir.
Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 10

Zeytinyağı saç için de oldukça faydaları bir besin maddesidir. Zeytinyağının saça faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor - 11

  • Saç derisini nemlendirir.
  • Kaşıntı ve kuruluğu azaltır.
  • Saçlaı sağlıklı görünüme kavuşup parlak olmasını sağlar.
  • Saç dökülmesini engeller.
  • Saçların uzamasında etkilidir.
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