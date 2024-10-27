Köylüler ağaçlardan binbir zorlukla topluyor! ''Pahalı olmayı sonuna kadar hak eden besin'' 3 bin yıldır sayısız hastalığa şifa oluyor

''GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR İŞ''

Zeytinyağının pahalı olmayı sonuna kadar hak eden bir besin olduğunu ifade eden Çetin, ''Görüyorsunuz ağaçlardan ne kadar zor toplandığını. Bu makineler yapıyor gibi gözüküyor ama bu makinelerin kolunu tutmak, uzun süre bir de bu sallanan rezonanslı makineyi havada tutmak gerçekten çok zor. Bilek gücü gerekiyor. Kadınlarımız, emekçilerimiz yerden topluyorlar ve bu gerçekten zor bir iş. Zeytinler yapraklarından ayrılıyor, yıkanıyor. Taşlar da kırılıp hamur haline geliyor ve çok kuvvetli makinelerde yağı, suyu, posası birbirinden ayrılıyor. Sonra filtre ediliyor. Zeytinyağı; kimyasal analizler, tenekeleme, etiketleme gibi pek çok zahmetli işlemden geçiyor'' dedi.



