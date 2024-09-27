Kralların pirinci olarak biliniyor, süper gıdalar arasında yer alıyor: Siyah pirinç faydaları neler?
Buğdaygiller ailesine mensup olan siyah pirinç, kuvvetli antioksidan özelliklerinden ötürü ‘’süper gıda’’ şeklinde isimlendirilmektedir. Özellikle demir ve magnezyum deposu olması nedeniyle tercih edilen siyah pirinç, kralların pirinci" olarak biliniyor. Peki, siyah pirinç nasıl pişilir? Siyah pirinç faydaları neler?
Siyah pirinç, doğal olarak siyah renkte olan bir pirinç türüdür. Genellikle "intergalaktik pirinç" veya "yasak pirinç" olarak da adlandırılır. Antik Çin'de "kralların pirinci" olarak bilinir, çünkü besleyici özellikleri ve nadir bulunması nedeniyle sadece soylulara sunulurdu.