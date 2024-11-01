Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı doktor açıkladı
Neredeyse her yemeğin vazgeçilmez tatlarından biri olan salça, gerek lezzetiyle gerek yemeğe verdiği iştah açıcı rengiyle milyonlarca kişinin favori besini arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, çoğunlukla havayla temas ettiği için küf tutan salçanın, genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.
Gıda güvenliği bilimcisi Rozita Vaskoska'ya göre, eğer küflenen gıda yumuşak ve nemliyse, ürün kesinlikle çöpe atılmalıdır.
Sert ve küflü bir peynirin, küfü kesilerek de tüketilebileceğini söyleyen Vaskoska, bu durumun salça için asla geçerli olmadığını belirtti. Uzman isim, ''Küfün ürettiği toksinler, yiyeceğin derinliklerine kadar nüfuz edebilir. Bu durum, gıda zehirlenmelerine zemin hazırlar. Küflenen salçayı bir daha kullanmamak en doğrusu'' dedi.