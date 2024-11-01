Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı

Gıda güvenliği bilimcisi Rozita Vaskoska'ya göre, eğer küflenen gıda yumuşak ve nemliyse, ürün kesinlikle çöpe atılmalı.

Sert ve küflü bir peynirin, küfü kesilerek de tüketilebileceğini söyleyen Vaskoska, bu durumun salça için asla geçerli olmadığını belirtti. Uzman isim, ''Küfün ürettiği toksinler, yiyeceğin derinliklerine kadar nüfuz edebilir. Bu durum, gıda zehirlenmelerine zemin hazırlar. Küflenen salçayı bir daha kullanmamak en doğrusu'' dedi.