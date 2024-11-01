Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı
Birçok yemeğin vazgeçilmez tatlarından biri olan salça, gerek lezzetiyle gerek iştah açıcı rengiyle milyonlarca kişinin favori besinleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, çoğunlukla havayla temas ettiği için küf tutan salçanın tüketilmesinin, sağlık açısından bazı riskleri olabileceği konusunda uyarıyor.
Gıda güvenliği bilimcisi Rozita Vaskoska'ya göre, eğer küflenen gıda yumuşak ve nemliyse, ürün kesinlikle çöpe atılmalı.
Sert ve küflü bir peynirin, küfü kesilerek de tüketilebileceğini söyleyen Vaskoska, bu durumun salça için asla geçerli olmadığını belirtti. Uzman isim, ''Küfün ürettiği toksinler, yiyeceğin derinliklerine kadar nüfuz edebilir. Bu durum, gıda zehirlenmelerine zemin hazırlar. Küflenen salçayı bir daha kullanmamak en doğrusu'' dedi.