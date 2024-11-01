Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı

Birçok yemeğin vazgeçilmez tatlarından biri olan salça, gerek lezzetiyle gerek iştah açıcı rengiyle milyonlarca kişinin favori besinleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, çoğunlukla havayla temas ettiği için küf tutan salçanın tüketilmesinin, sağlık açısından bazı riskleri olabileceği konusunda uyarıyor.

Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı - 1

Gıda güvenliği bilimcisi Rozita Vaskoska'ya göre, eğer küflenen gıda yumuşak ve nemliyse, ürün kesinlikle çöpe atılmalı.

Sert ve küflü bir peynirin, küfü kesilerek de tüketilebileceğini söyleyen Vaskoska, bu durumun salça için asla geçerli olmadığını belirtti. Uzman isim, ''Küfün ürettiği toksinler, yiyeceğin derinliklerine kadar nüfuz edebilir. Bu durum, gıda zehirlenmelerine zemin hazırlar. Küflenen salçayı bir daha kullanmamak en doğrusu'' dedi. 

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Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı - 2
Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı - 3

Salça gibi yumuşak dokulu gıdalarda oluşan küf, ''mikotoksin'' adı verilen zehirli maddeler oluşturabilir.

Mikotoksinler, tüketim miktarına bağlı olarak çeşitli hastalıklara, hatta ölüme bile neden olabilir.

Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı - 4

Küf, bitki veya hayvansal maddeler üzerinde yaşayan mikroskobik mantarlardır. Çoğu zaman çıplak gözle görülebilen bu mikroorganizmalar, uygun sıcaklık ve nem koşullarında hızla çoğalarak sporlar oluşturur.

Bu sporlar, yiyeceklerin üzerinde yeşil, beyaz, siyah, veya gri gibi renklerde görünen küf tabakasını oluşturur. Özellikle salça gibi nem oranı yüksek gıdalar, küflerin gelişmesi için ideal bir ortam sağlarlar.

Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı - 5

Salçanın küflenmesine neden olan başlıca faktörler arasında nem ve oksijen yer alır. Su içeriği yüksek bir gıda olan salça, küflerin gelişmesi ve yayılması için uygundur. Oksijenle temas eden salçada küf oluşumu hızlanır. Bu nedenle, salçayı muhafaza ederken dikkatli olunması gerekir.

Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı - 6

SALÇADA KÜF OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?

Salçanızı küçük porsiyonlar halinde saklayarak, her seferinde yalnızca küçük bir kısmının hava ile temas etmesini sağlayabilirsiniz. Bu, küf oluşumunu yavaşlatır.

Salçayı alırken kullandığınız kaşığın temiz olmasına dikkat edin. Yemek karıştırdığınız kaşığı salça kavanozuna daldırmayın. Bu, salçanın daha hızlı küflenmesine neden olabilir.

Küflü salça yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz: Avustralyalı uzman gerçeği açıkladı - 7

Salçanın üzerine zeytinyağı ekleyerek, havayla temasını kesebilirsiniz. Bu yöntem, salçanın küflenmesini önlemeye yardımcı olur.

Küfler, üretim sürecinde de bulaşabilir. Bu nedenle, kaliteli ve güvenilir markaların salçalarını tercih etmek, küflenme riskini azaltır.

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