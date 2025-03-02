Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti

19 yaşındaki Jac Sexton, başlangıçta kulak enfeksiyonu olarak teşhis edilen hastalığının, aslında agresif bir beyin tümörü olan glioblastoma olduğunu öğrenmesinin ardından sadece birkaç ay içinde hayatını kaybetti.

Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti - 1

Geçen yıl Ekim ayında aniden baş dönmesi, çift görme ve peltek konuşma gibi semptomlar yaşamaya başladı. İlk olarak doktorlar, bu belirtilerin son zamanlarda geçirdiği bademcik iltihabı nedeniyle ortaya çıkan kulak enfeksiyonunun bir sonucu olduğunu belirtmişti. Ancak, kısa bir süre sonra Jac'a konan tanı çok daha korkutucu bir hastalıkla ilgiliydi: Glioblastom, agresif ve hızla büyüyen bir beyin tümörü.


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Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti - 2

Jac, Ekim 2024'te başlayan semptomlarla mücadele etmeye çalışırken, başlangıçta kulak enfeksiyonu tanısıyla tedavi edilmişti. Ancak, birkaç hafta sonra yapılan daha detaylı testler sonucunda yüksek dereceli glioblastom tanısı kondu.


Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti - 3

Altı hafta süren yoğun radyoterapi ve acil ameliyatların ardından, Jac, ilk doktordan aldığı teşhisin üzerinden sadece dört ay sonra, 25 Şubat’ta hayatını kaybetti. Ailesi, başkalarına kanser belirtilerini göz ardı etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Jac'in amcası Rhydian Sexton, genç kızın son birkaç ayda birçok kişinin hayatına dokunduğunu belirtti. Ailesinin yakınlarıyla olan ilişkisini vurgulayan Sexton, "Son iki haftada evde kahkahalarımız inanılmazdı. Jac mutlu bir insandı ve bu en önemli şeydi," diye ekledi.


Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti - 4

GLİOBLASTOMA VE TEDAVİ SÜRECİ

Glioblastoma, tedavi süreci zor ve genellikle kısa ömürlü bir hastalıktır. Beyin tümörünün tedavisinde ilk adım, mümkün olduğunca tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Sonrasında hastaya radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Ancak, Beyin Tümörü Vakfı’na göre, glioblastoma hastalarının çoğu yalnızca 12-18 ay hayatta kalabilmektedir ve hastaların yalnızca yüzde 5’i beş yıl hayatta kalmaktadır.


Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti - 5

Jac'in tümörü, beyin sapında bulunduğu için kemoterapi seçeneği yoktu. Bunun yerine, haftada beş gün süren yoğun bir radyoterapi programına alındı. Tedavi sona erdiğinde, ciddi yan etkilerle karşı karşıya kaldı. 4 Ocak’ta aniden nefes almayı durduran Jac, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayatta kalmayı başardı. Ancak doktorlar, Jac'in uyanması halinde beyin ölümünün gerçekleşebileceğini ya da tamamen engelli olacağını belirtti. 24 saat sonra Jac, durumu atlatarak beyin ölümü ya da engellilikten kurtuldu.


Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti - 6

Glioblastoma, İngiltere’de yılda yaklaşık 3.000, Amerika’da ise 12.000 kişiye teşhis edilen ölümcül bir beyin tümörüdür. 

Hastalığın yaygın belirtileri arasında baş ağrısı, nöbetler, mide bulantısı, kusma, uyku hali, hafıza kaybı, konuşma güçlüğü ve görme değişiklikleri yer almaktadır.

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