Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti
19 yaşındaki Jac Sexton, başlangıçta kulak enfeksiyonu olarak teşhis edilen hastalığının, aslında agresif bir beyin tümörü olan glioblastoma olduğunu öğrenmesinin ardından sadece birkaç ay içinde hayatını kaybetti.
Geçen yıl Ekim ayında aniden baş dönmesi, çift görme ve peltek konuşma gibi semptomlar yaşamaya başladı. İlk olarak doktorlar, bu belirtilerin son zamanlarda geçirdiği bademcik iltihabı nedeniyle ortaya çıkan kulak enfeksiyonunun bir sonucu olduğunu belirtmişti. Ancak, kısa bir süre sonra Jac'a konan tanı çok daha korkutucu bir hastalıkla ilgiliydi: Glioblastom, agresif ve hızla büyüyen bir beyin tümörü.