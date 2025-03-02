Kulak enfeksiyonu sandı ama meğer tümörmüş: 19 yaşındaki genç bu belirtilerle doktora gitti, hayatını kaybetti

Geçen yıl Ekim ayında aniden baş dönmesi, çift görme ve peltek konuşma gibi semptomlar yaşamaya başladı. İlk olarak doktorlar, bu belirtilerin son zamanlarda geçirdiği bademcik iltihabı nedeniyle ortaya çıkan kulak enfeksiyonunun bir sonucu olduğunu belirtmişti. Ancak, kısa bir süre sonra Jac'a konan tanı çok daha korkutucu bir hastalıkla ilgiliydi: Glioblastom, agresif ve hızla büyüyen bir beyin tümörü.





