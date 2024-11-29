Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı

Dünyada en çok Japonya'da tüketildiği bilinen goji berry meyvesi, içeriğindeki A, B, C ve E vitaminleriyle cildin genç kalmasını sağladığı gibi kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Türkiye'de Erzincan'da da yetiştirilmeye başlayan goji berry meyvesinin kanserli hücrelerle savaştığına dair çalışmalar da mevcut.

Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı - 1

Goji berry, vitamin C, E, A, B grubu vitaminler, mineraller (özellikle demir, çinko, bakır, selenyum) ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu besin öğeleri vücuda pek çok fayda sağlar.

Goji berry, yüksek miktarda beta-karoten (A vitamini ön maddesi) ve zeaksantin içerir. Bu maddeler, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur ve hücrelerin yaşlanmasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir.

N-LIFE HABERLERİ

Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı - 2

Goji berry, içerdiği vitamin C ve diğer antioksidanlarla bağışıklık sistemini destekler. Düzenli tüketimi, vücudun enfeksiyonlara karşı daha güçlü bir savunma yapmasına yardımcı olabilir.

Goji berry, özellikle göz sağlığını koruyabilen lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler açısından zengindir. Bu maddeler, gözdeki retina sağlığını iyileştirir, yaşa bağlı göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı - 3

Goji berry, düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle sindirimi kolaylaştırır ve uzun süre tok tutarak kilo yönetimine yardımcı olabilir. Ayrıca, kan şekeri seviyelerini dengeleyebilir ve aşırı yeme isteğini azaltabilir.

2016 yılında Phytomedicine'de yayımlanan bir araştırmada, goji berry meyvesinin kas kütlesini koruyarak sağlıklı kilo kaybına yardımcı olduğu tespit edilmişti. Goji berry'nin içerdiği polisakaritler ve antioksidanlar sayesinde, vücut kompozisyonu iyileşebilir.

Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı - 4

Goji berry, içerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlarla cildin genç kalmasına yardımcı olabilir. Bu besin maddeleri cilt hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlar ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.

Bazı çalışmalarda goji berry meyvesinin hormon seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır. Özellikle kadınlarda menstrüel döngü ve hormonal denge üzerinde olumlu etkiler yapabilir.

Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı - 5

Goji berry, polisakaritler adı verilen karmaşık şekerler içerir. Bazı araştırmalar, bu polisakaritlerin kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini ve bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşabileceğini öne sürmüştür. Özellikle doğal bağışıklık yanıtını artırmaya yardımcı olan bu bileşikler, kanser hücrelerinin yok edilmesinde rol oynayabilir.

KANSERLİ HÜCRELERLE MÜCADELE EDİYOR

Journal of Cancer Research and Clinical Oncology dergisinde yayımlanan 2013 tarihli bir araştırmada, goji berry meyvesinin mide kanseri ve karaciğer kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği kanıtlanmıştı.

2014 tarihli bir araştırmada ise goji beryy meyvesinin akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü ortaya çıktı. PLOS ONE'da yayımlanan çalışmada, meyvedeki zeaksantin ve luteinin kanser önleyici etkisi olduğu belirlendi.

Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı - 6

Goji berry, insülin seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Bu, özellikle tip 2 diyabet hastaları için faydalı olabilir. Ayrıca kan şekerindeki ani yükselmeleri engelleyebilir.

Goji berry, karaciğerin detoksifikasyon sürecini destekleyen bileşikler içerir. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekleyerek, vücudun zararlı toksinlerden arındırılmasına yardımcı olabilir.

Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı - 7

Goji berry, vücuda doğal bir enerji sağlar. Yüksek besin değerleri ve içerdiği vitaminler sayesinde, yorgunluğu azaltabilir ve genel enerji seviyelerini artırabilir.

DEPRESYON ÜZERİNDE DE OLUMLU ETKİLERİ VAR

Bazı araştırmalar, goji berry'nin stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir, bu da depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletebilir.

Goji berry'nin bu faydaları genel olarak sağlıklı bir diyetin parçası olarak kullanıldığında gözlemlenebilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu için goji berry veya başka bir bitkisel takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

DAHA FAZLA GÖSTER