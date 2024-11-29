Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı
Dünyada en çok Japonya'da tüketildiği bilinen goji berry meyvesi, içeriğindeki A, B, C ve E vitaminleriyle cildin genç kalmasını sağladığı gibi kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Türkiye'de Erzincan'da da yetiştirilmeye başlayan goji berry meyvesinin kanserli hücrelerle savaştığına dair çalışmalar da mevcut.
Goji berry, vitamin C, E, A, B grubu vitaminler, mineraller (özellikle demir, çinko, bakır, selenyum) ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu besin öğeleri vücuda pek çok fayda sağlar.
Goji berry, yüksek miktarda beta-karoten (A vitamini ön maddesi) ve zeaksantin içerir. Bu maddeler, vücudu serbest radikallerin zararlarından korur ve hücrelerin yaşlanmasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir.