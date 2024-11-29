Kurt üzümü olarak da biliniyor! Değerini en çok Japonlar biliyor: Kanseri önlediği ispatlandı

Goji berry, vücuda doğal bir enerji sağlar. Yüksek besin değerleri ve içerdiği vitaminler sayesinde, yorgunluğu azaltabilir ve genel enerji seviyelerini artırabilir.

DEPRESYON ÜZERİNDE DE OLUMLU ETKİLERİ VAR

Bazı araştırmalar, goji berry'nin stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir, bu da depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletebilir.

Goji berry'nin bu faydaları genel olarak sağlıklı bir diyetin parçası olarak kullanıldığında gözlemlenebilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu için goji berry veya başka bir bitkisel takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.