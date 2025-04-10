Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı

Mayo Clinic'e göre, iyi bir gece uykusu için edinilmesi gereken 6 alışkanlık bulunuyor:

Uyku sürenizi sekiz saatten fazla olacak şekilde planlamayın. Sağlıklı bir yetişkin için önerilen minimum uyku süresi yedi saattir.

Hafta sonları da dahil olmak üzere, her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Bu tutarlılık, vücudun doğal uyku-uyanıklık döngüsünü güçlendirir.

Yatağa girdikten sonra yaklaşık 20 dakika içinde uyuyamazsanız, yatak odasından çıkın ve sizi rahatlatacak bir şey yapın. Örneğin, kitap okuyabilir ya da sakin müzikler dinleyebilirsiniz. Uykunuz geldiğinde tekrar yatağa dönün.



