Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı

İyi bir uykunun, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde birçok olumlu etki bıraktığını söyleyen Dr. Neena Chandrasekaran, kaliteli bir uyku düzeni için uyulması gereken iki önemli kural bulunduğunu açıkladı.

Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı - 1

Gün içerisinde en ideal uyku zamanının öğlen 12.00 ile 14.00 arası olduğunu ifade eden uzman isim, bu saatler arasında dinlenmenin, gece uykusu üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacağını belirtiyor. Ancak saat 15.00’ten sonra uyumaktan kaçınmak gerekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı - 2

Peki gündüz uykusu ne kadar sürmeli? Dr. Chandrasekaran, en uygun sürenin 20 dakika olduğunu belirtiyor. Bu süre, kişinin kendisini yenilenmiş hissetmesini sağlarken, vücudun dinlenmesine de olanak tanıyor. 20 dakikayı aşan uykular ise bireyin yorgun hissetmesine neden olabiliyor.

Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı - 3

Araştırmalar, kısa süreli gündüz uykularının, beynin küçülme hızını yavaşlatabildiğini ortaya koyuyor. Beyin hacminin büyük olması; demans riskinin azalmasına ve nöro-bilişsel kayıpların önlenmesine de yardımcı oluyor.

Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı - 4

Mayo Clinic'e göre, iyi bir gece uykusu için edinilmesi gereken 6 alışkanlık bulunuyor:

Uyku sürenizi sekiz saatten fazla olacak şekilde planlamayın. Sağlıklı bir yetişkin için önerilen minimum uyku süresi yedi saattir. 

Hafta sonları da dahil olmak üzere, her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Bu tutarlılık, vücudun doğal uyku-uyanıklık döngüsünü güçlendirir.

Yatağa girdikten sonra yaklaşık 20 dakika içinde uyuyamazsanız, yatak odasından çıkın ve sizi rahatlatacak bir şey yapın. Örneğin, kitap okuyabilir ya da sakin müzikler dinleyebilirsiniz. Uykunuz geldiğinde tekrar yatağa dönün. 

Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı - 5

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Aç ya da aşırı tok bir şekilde yatağa girmeyin. Özellikle yatmadan birkaç saat önce ağır yemeklerden kaçının.

Nikotin, kafein ve alkolden uzak durun. Nikotin ve kafein, uyarıcı etkiye sahiptir. Alkol ise ilk başta uykunuzu getirebilir ancak gecenin ilerleyen saatlerinde rahatsız hissetmenize yol açabilir.

Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı - 6

UYKU İÇİN UYGUN ORTAMI HAZIRLAYIN

Yatak odanızı serin, karanlık ve sessiz tutmaya çalışın. Akşam saatlerinde parlak ışık, uykuya geçişi zorlaştırabilir. Yatmadan önce uzun süre ekran ışığına maruz kalmaktan kaçının.

Ayrıca yatmadan önce sıcak bir duş almak ya da gevşeme egzersizleri yapmak da uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı - 7

Düzenli egzersiz, daha iyi bir uykuya katkı sağlayabilir. Ancak yatmadan kısa bir süre önce yoğun fiziksel aktiviteden kaçının. Günlük olarak açık havada vakit geçirmek de uyku kalitesini artırabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER