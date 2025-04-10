Kusursuz uyku için 2 altın kural: Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı
İyi bir uykunun, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde birçok olumlu etki bıraktığını söyleyen Dr. Neena Chandrasekaran, kaliteli bir uyku düzeni için uyulması gereken iki önemli kural bulunduğunu açıkladı.
Gün içerisinde en ideal uyku zamanının öğlen 12.00 ile 14.00 arası olduğunu ifade eden uzman isim, bu saatler arasında dinlenmenin, gece uykusu üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmayacağını belirtiyor. Ancak saat 15.00’ten sonra uyumaktan kaçınmak gerekiyor.