Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir, belirtileri neler? Lejyoner hastalığı bulaşma yolları
Son günlerde hava sıcaklıklarının aşırı şekilde artmasıyla beraber kapalı ortamlarda yaygın olarak kullanılan klimaların sebep olduğu "Lejyoner Hastalığı" veya halk arasında "Klima Zatürresi" olarak bilinen hastalığa oldukça sık rastlanmaya başladı. Peki, lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir, belirtileri neler?
Legionella, lejyoner hastalığına sebep olan bakterilerin yer aldığı bakteri cinsidir. Legionellaceae familyası sadece Legionella cinsinden ibarettir ve bu cinse ait bugüne kadar bildirilmiş 62 tür bulunmaktadır. En iyi bilinen türü olan Legionella pneumophila, gram negatif, kokobasil formunda (bazı besiyerlerinde uzun filamentler şeklinde), optimum üreme sıcaklığı 20-42 °C olan bir bakteridir.Ribozomal RNA analizi çalışmaları Legionellaceae familyasının Gamma Proteobacteria şubesine dahil olduğunu göstermiştir.