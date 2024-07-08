Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir, belirtileri neler? Lejyoner hastalığı bulaşma yolları

Son günlerde hava sıcaklıklarının aşırı şekilde artmasıyla beraber kapalı ortamlarda yaygın olarak kullanılan klimaların sebep olduğu "Lejyoner Hastalığı" veya halk arasında "Klima Zatürresi" olarak bilinen hastalığa oldukça sık rastlanmaya başladı. Peki, lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir, belirtileri neler?

Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir, belirtileri neler? Lejyoner hastalığı bulaşma yolları - 1

Legionella, lejyoner hastalığına sebep olan bakterilerin yer aldığı bakteri cinsidir. Legionellaceae familyası sadece Legionella cinsinden ibarettir ve bu cinse ait bugüne kadar bildirilmiş 62 tür bulunmaktadır. En iyi bilinen türü olan Legionella pneumophila, gram negatif, kokobasil formunda (bazı besiyerlerinde uzun filamentler şeklinde), optimum üreme sıcaklığı 20-42 °C olan bir bakteridir.Ribozomal RNA analizi çalışmaları Legionellaceae familyasının Gamma Proteobacteria şubesine dahil olduğunu göstermiştir.

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Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir, belirtileri neler? Lejyoner hastalığı bulaşma yolları - 2

Lejyoner hastalığı (legionellozis) etkeni Legionella cinsi bakteriler olan, %10–15 vaka/ölüm oranına sahip ciddi bir akciğer hastalığıdır. Hastalık önce grip benzeri bir tablo ile başlayarak, devamında kuru öksürük ile zatürreye (pnömoni) ilerler. Eğer tedavi edilmezse, semptomlar hızla kötüleşir ve solunum yetmezliği, şok, çoklu organ yetmezlikleri ve sonunda ölüm ile sonuçlanabilir. Hastalığın sadece grip belirtileri ile seyreden hafif formuna Pontiac ateşi adı verilmektedir.

Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir, belirtileri neler? Lejyoner hastalığı bulaşma yolları - 3

LEJYONER HASTALIĞI BULAŞMA YOLLARI

Doğada sularda yaşayan bir bakterinin insan akciğerine bulaşarak hastalık oluşturabilmesi için ya bakteri içeren su damlalarının havada aerosol olarak asılı kalması ve bu aerosollerin insanlar tarafından solunması ya da bakteri içeren suların direkt aspire edilmesi gerekmektedir. Bakteri içeren aerosol oluşumuna neden olan, dolayısıyla lejyoner hastalığı için enfeksiyon kaynağı olabilen durumlar, suyun püskürtülerek havaya karıştığı ekipmanlardır; soğutma sistemleri, duş başlıkları, dekoratif veya serinletme amaçlı su fıskiyeleri vb. Legionella havada asılı aerosoller içinde yaklaşık 2 saat süreyle hayatta kalabilmektedir. Burada soğutma sistemi olarak bahsedilen su ve soğutma kulesi içeren, otel, hastane gibi büyük binalarda kullanılan merkezi sistemlerdir. Split klimalar su içermediklerinden bu tanıma girmemektedirler. Hastalık insandan insana bulaş göstermemektedir.

Lejyoner hastalığı (klima zatürresi) nedir, belirtileri neler? Lejyoner hastalığı bulaşma yolları - 4

LEJYONER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastada birkaç gün süre ile halsizlik ve yorgunluk yakınması olur. Hastaların çoğunda ateş yükselir. Giderek alt solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gelişir. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ortaya çıkar. Diğer yaygın belirtiler baş ağrısı ve kaslarda ağrı, ishal, bilinç bulanıklığı ve komaya kadar ilerleyebilen sinir sistemi bulgularıdır.

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