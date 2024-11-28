Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur?

Limon ve maden suyu birlikte tüketildiğinde kolajen üretimini uyararak cilt, kemik ve kaslardaki hasarların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Vücuttan fazla miktarda sıvı kaybedildiğinde eksik olan su ve minerallerin hızla yerine konulmasına destek olur.

Ancak bilinçsiz tüketilen maden suyu ve limon vücutta bazı olumsuz etkilere neden olabilir.