Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur?

Serinletici ve sağlıklı bir içecek dendiğinde birçok kişinin aklına maden suyu ve limon ikilisi geliyor. Ancak ideal ölçüde tüketildiğinde genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan maden suyu ve limon, bilinçsiz tüketildiğinde vücutta bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle kararında tüketilmesi gerekir. Peki, limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur?

Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur? - 1

Maden suyu tek başına tüketildiğinde, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücrelerin serbest radikaller tarafından hasar almasını önleyebilir. Maden suyunda bulunan magnezyum ve kalsiyum, kemiklerin onarımına da katkı sağlar. 

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Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur? - 2

Limon ve maden suyu birlikte tüketildiğinde kolajen üretimini uyararak cilt, kemik ve kaslardaki hasarların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Vücuttan fazla miktarda sıvı kaybedildiğinde eksik olan su ve minerallerin hızla yerine konulmasına destek olur.

Ancak bilinçsiz tüketilen maden suyu ve limon vücutta bazı olumsuz etkilere neden olabilir.

Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur? - 3

Yoğun asidik yapısıyla öne çıkan limon, maden suyunun içerdiği gaz ile birleştiğinde mide hassasiyeti olan kişilerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu sorunlar arasında mide yanması ve reflü gibi etkiler de vardır.

Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur? - 4

Maden suyu ve limon birlikte tüketildiğinde bazı vitamin ve mineraller nedeniyle C vitamini oral kontraseptifler gibi ilaçların etkileri azalabilir veya artabilir. Maden suyu ve limonu aşırı tüketmenin, özellikle doğum kontrol haplarının etkisini azalttığı bilinir.

Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur? - 5

Bu ikilinin narenciye alerjisi bulunan kişiler tarafından tüketilmesi; kaşıntı, kızarıklık, mide bulantısı gibi zararlı etkilerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlayabilir. Bu sorunların görülmesi durumunda, içeceğin tüketimine ara vermekte fayda vardır.

Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur? - 6

Limon ve maden suyunun tüketimi, diş sağlığı için de tehlikeli olabilir. Bu ikili, diş minesi üzerinde aşındırıcı etkiye sahiptir. Diş sağlığını korumak için limon ve maden suyunun, pipet yardımıyla tüketilmesi önerilir.

Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur? - 7

Limonla birlikte tüketilen maden suyunun mümkün olduğunca az miktarda sodyum içermesi gerekir. Aksi takdirde özellikle tansiyon hastaları için olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Sodyum kan basıncının düzenlenmesinde rol oynar. Bu nedenle, yüksek bir sodyum alımı kan basıncını önemli ölçüde artırabilir. Geçici tansiyon düşüklüklerinde beyin felci, böbrek yetersizliği, karaciğer nekrozları gibi ciddi riskler oluşabileceğini unutmamak gerekir.

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