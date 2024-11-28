Limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur?
Serinletici ve sağlıklı bir içecek dendiğinde birçok kişinin aklına maden suyu ve limon ikilisi geliyor. Ancak ideal ölçüde tüketildiğinde genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan maden suyu ve limon, bilinçsiz tüketildiğinde vücutta bazı olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle kararında tüketilmesi gerekir. Peki, limon ve maden suyu birlikte tüketilirse ne olur?
Maden suyu tek başına tüketildiğinde, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde hücrelerin serbest radikaller tarafından hasar almasını önleyebilir. Maden suyunda bulunan magnezyum ve kalsiyum, kemiklerin onarımına da katkı sağlar.