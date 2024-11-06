Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor
Tıp alanında hekimliğin atası olarak bilinen Lokman Hekim'e göre, içeriğinde kalsiyum, çinko ve antioksidanlar barındıran çörek otu, birçok sağlık sorununa çare oluyor. Türk mutfağında daha çok hamur işlerinin üzerine serpilerek kullanılan çörek otu, özellikle solunum yolu hastalıkları yaşayanların imdadına yetişiyor.
Çörek otu, bal ile birlikte tüketildiğinde anne sütünü artırır ve unutkanlığa iyi gelir. Öksürük nedeniyle ortaya çıkan tahriş ve romatizmal ağrıları azaltmasının yanı sıra, nefes darlığını da ortadan kaldırır.
Diş ağrısı ve iltihaplarında ise sirkeyle birlikte kaynatılıp ağızda gargarası yapılabilir.