Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor

FAZLASI ZEHRE DÖNÜŞEBİLİR

Çörek otu, her ne kadar doğal bir besin kaynağı olsa da, aşırı tüketimi böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir.

Çörek otuna alerjisi olanlar ve hamilelerin de tüketmeden önce uzman bir doktora danışmalarında fayda vardır.