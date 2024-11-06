Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor

Tıp alanında hekimliğin atası olarak bilinen Lokman Hekim'e göre, içeriğinde kalsiyum, çinko ve antioksidanlar barındıran çörek otu, birçok sağlık sorununa çare oluyor. Türk mutfağında daha çok hamur işlerinin üzerine serpilerek kullanılan çörek otu, özellikle solunum yolu hastalıkları yaşayanların imdadına yetişiyor.

Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 1

Çörek otu, bal ile birlikte tüketildiğinde anne sütünü artırır ve unutkanlığa iyi gelir. Öksürük nedeniyle ortaya çıkan tahriş ve romatizmal ağrıları azaltmasının yanı sıra, nefes darlığını da ortadan kaldırır.

Diş ağrısı ve iltihaplarında ise sirkeyle birlikte kaynatılıp ağızda gargarası yapılabilir.

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Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 2

Çörek otu, en çok yağ formuyla sağlığa fayda sağlar. Çörek otu yağı A, C, B1, B6, biotin, niasin ve folik asit gibi vitaminler içerir. Antioksidan, antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri bağışıklığı güçlendirmeye, vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirmeye destek olur. Ayrıca iltihabı önleyerek yara iyileşmesini hızlandırır.

Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 3

Çörek otu, kan basıncı ve kötü kolesterolün yanı sıra kan şekerini düşürmede de etkilidir.

Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltır, cinsel hastalıkların gelişimini önler. İçerdiği timokinon bileşiği, tümörü yok etmeye yardımcıdır. Bu nedenle antikanser besinlerin başında gelir.

Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 4

Çörek otu yağı; egzama, sedef hastalığı, akne ve vitiligo gibi cilt pigmentasyon sorunlarının giderilmesine destek olur. Cilt hücrelerini yenileyerek, lekeleri giderir. Ek olarak alerji kaynaklı burun akıntısı veya tıkanıklığını hafifletir.

Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 5

Çörek otu, böbrekler üzerinde de koruyucu etkiye sahiptir. Böbrek taşlarının boyutunu küçültür ve vücuttan atılmalarına yardımcı olur.

Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 6

Çörek otu yağı tüketimi ile ilgili yapılan bir meta-analiz, çörek otu yağının hipertansiyonu azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Çörek otu yağı ile ilgili yapılan başka bir araştırmada ise 6 hafta süre ile kahvaltıdan sonra 2 çay kaşığı çörek otu yağı tüketen kişilerde kötü kolesterol olan LDL'nin önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir.

Lokman Hekim ''Bunu yiyen hasta olmaz'' demişti! Nefes darlığı ve romatizmaya iyi geliyor: Balla birlikte tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor - 7

FAZLASI ZEHRE DÖNÜŞEBİLİR

Çörek otu, her ne kadar doğal bir besin kaynağı olsa da, aşırı tüketimi böbrek ve karaciğerlere zarar verebilir.

Çörek otuna alerjisi olanlar ve hamilelerin de tüketmeden önce uzman bir doktora danışmalarında fayda vardır.

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