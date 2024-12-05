Londra'dan Antalya'ya gelen genç turist, yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti

Anafilaksi, hızla gelişen ve birçok vücut sistemini etkileyen bir alerjik reaksiyondur. Bu durum, solunum yollarının daralması, kan basıncının düşmesi, kalp atışlarının hızlanması ve şişlik gibi ciddi belirtilere yol açabilir. Eğer anafilaksi tedavi edilmezse, nefes alma güçlüğü, bilinç kaybı veya organ yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Fıstık alerjisi olan kişiler, özellikle fıstık içeren gıdalardan kaçınmalı ve yanlarında her zaman bir epinefrin oto-enjektörü (adrenalin) bulundurmalıdır. Epinefrin, anafilaksi durumunda hızlıca uygulanarak hayati tehlikeyi önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, fıstık alerjisi olan bir kişinin bu tür bir durumla karşılaştığında hızla tıbbi yardım alması gereklidir.