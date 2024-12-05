Londra'dan Antalya'ya gelen genç turist, yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti
19 yaşındaki İdris Kayyum isimli genç turist, Antalya'da bir otel restoranında yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti. Fıstığa alerjisi olduğu ortaya çıkan talihsiz gencin kalbi, dakikalar içinde durdu.
Batı Londra'dan Antalya'ya tatile gelen İdris Kayyum, kaldığı otelde ikram edilen tatlının içindeki fıstık ezmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Fıstık alerjisi olan İdris Kayyum'un tatlı servisi yapan kişiye, tatlının içinde fıstık olup olmadığını defalarca sorduğu ancak tatlının güvenli olduğu yanıtını aldığı öne sürüldü.