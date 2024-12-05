Londra'dan Antalya'ya gelen genç turist, yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti

19 yaşındaki İdris Kayyum isimli genç turist, Antalya'da bir otel restoranında yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti. Fıstığa alerjisi olduğu ortaya çıkan talihsiz gencin kalbi, dakikalar içinde durdu.

Londra'dan Antalya'ya gelen genç turist, yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti - 1

Batı Londra'dan Antalya'ya tatile gelen İdris Kayyum, kaldığı otelde ikram edilen tatlının içindeki fıstık ezmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Fıstık alerjisi olan İdris Kayyum'un tatlı servisi yapan kişiye, tatlının içinde fıstık olup olmadığını defalarca sorduğu ancak tatlının güvenli olduğu yanıtını aldığı öne sürüldü.

N-LIFE HABERLERİ

Londra'dan Antalya'ya gelen genç turist, yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti - 2

Tatlıyı yedikten birkaç dakika sonra mide bulantısı ve nefes darlığı problemi yaşayan Kayyum, dinlenmek için odasına geçti. Genç turist, burada annesini görüntülü arayarak, durumunun kötü olduğunu bildirdi. Yaklaşık 25 dakika sonra kalbi duran Kayyum, annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti.

İdris Kayyum'un ailesi, tatlıda bulunan alerjenler hakkında yanlış bilgi verildiği gerekçesiyle otel hakkında yasal işlem başlattı. Acılı aile, otel çalışanlarının alerjiler ve gıda güvenliği konusunda yeterince eğitim almadığını da iddia etti.

Londra'dan Antalya'ya gelen genç turist, yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti - 3

Fıstık alerjisi, vücudun fıstık proteinlerine karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi durumudur. Bu tepki, fıstık tüketildiğinde veya fıstıkla temasa geçildiğinde çeşitli alerjik semptomlara yol açabilir. Alerjik reaksiyon, hafif bir kaşıntıdan, ciddi durumlar olan anafilaksiye kadar değişebilir.

Londra'dan Antalya'ya gelen genç turist, yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti - 4

Fıstık alerjisinin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Ciltte kaşıntı, döküntü veya şişlik
  • Mide bulantısı, kusma veya ishal
  • Solunum zorluğu, hırıltılı nefes alma veya öksürük
  • Dudaklarda veya boğazda şişlik

Ani ve şiddetli alerjik reaksiyon olan anafilaksi de, bu durumda solunum yolları daraltabilir ve hayatı tehdit edebilir.




Londra'dan Antalya'ya gelen genç turist, yediği fıstık ezmeli tatlı yüzünden hayatını kaybetti - 5

Anafilaksi, hızla gelişen ve birçok vücut sistemini etkileyen bir alerjik reaksiyondur. Bu durum, solunum yollarının daralması, kan basıncının düşmesi, kalp atışlarının hızlanması ve şişlik gibi ciddi belirtilere yol açabilir. Eğer anafilaksi tedavi edilmezse, nefes alma güçlüğü, bilinç kaybı veya organ yetmezliği gibi ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Fıstık alerjisi olan kişiler, özellikle fıstık içeren gıdalardan kaçınmalı ve yanlarında her zaman bir epinefrin oto-enjektörü (adrenalin) bulundurmalıdır. Epinefrin, anafilaksi durumunda hızlıca uygulanarak hayati tehlikeyi önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, fıstık alerjisi olan bir kişinin bu tür bir durumla karşılaştığında hızla tıbbi yardım alması gereklidir.

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