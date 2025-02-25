Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir

YÜKSEK TANSİYON

Kan damarlarımız doğal olarak magnezyum tarafından gevşetilir, bu da genişlemelerine yardımcı olur ve kolay kan akışını teşvik eder. Yeterli magnezyum almadığımızda, kan damarlarımız daralır ve bu da kan basıncını yükseltir. Kalbimiz sonunda bundan dolayı ciddi bir zorlanma yaşayabilir ve olması gerekenden daha fazla çalışmak zorunda kalabilir. Kronik yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kalp hastalığının önde gelen nedenlerinden biridir ve magnezyum eksikliği sizi sessizce bu riske doğru iter.





