Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir

Kalp sağlığı söz konusu olduğunda magnezyum ilk aklınıza gelen şey olmayabilir, ancak rolü çok önemlidir. Kalbinizin ritmini sabit tutmaktan kan damarlarınızın gevşemesini sağlamaya kadar, magnezyum kardiyovasküler sisteminizin bilinmeyen kahramanıdır. Bir eksikliğin sizi sinsice yakalamasına izin vermeyin; dengeli bir diyet veya takviyeler aracılığıyla magnezyum alımınıza dikkat edin ve kalbinize hak ettiği desteği verin.

Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir - 1

Magnezyum, kalsiyum veya potasyum gibi ilgi odağı olmayabilir, ancak kalplerimiz söz konusu olduğunda oyunun kurallarını değiştirir. Genellikle göz ardı edilen bu mineral, kalbimizi kontrol altında tutmaktan sorumludur. Yine de, yeterli miktarda almadığımızda, sonuçları çok kapsamlı ve zaman zaman tehlikeli olabilir.


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Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir - 2

Kalbin ritmini bozmaktan kalp yetmezliği riskini artırmaya kadar, magnezyum eksikliği kalbimizi beklemediğimiz şekillerde sessizce riske atabilir. İşte bu hayati besinin kalplerimizi sağlıklı ve güçlü tutmada nasıl başrol oynadığı.

Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir - 3

KALP RİTİMLERİNİ BOZMA

Magnezyum, kalbimizin sabit bir ritmi korumak için kullandığı elektrik sinyalleri için olmazsa olmazdır. Magnezyum seviyeleri düştüğünde bu elektrik sinyalleri bozulur ve aritmilere veya anormal kalp atışlarına yol açar. Beklenmeyen kalp atışları veya çarpıntılar meydana gelebilir ve daha ciddi durumlarda baş dönmesine veya hatta bayılma ataklarına neden olabilirler.


Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir - 4

YÜKSEK TANSİYON

Kan damarlarımız doğal olarak magnezyum tarafından gevşetilir, bu da genişlemelerine yardımcı olur ve kolay kan akışını teşvik eder. Yeterli magnezyum almadığımızda, kan damarlarımız daralır ve bu da kan basıncını yükseltir. Kalbimiz sonunda bundan dolayı ciddi bir zorlanma yaşayabilir ve olması gerekenden daha fazla çalışmak zorunda kalabilir. Kronik yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kalp hastalığının önde gelen nedenlerinden biridir ve magnezyum eksikliği sizi sessizce bu riske doğru iter.


Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir - 5

KALP YETMEZLİĞİ

Kalbimiz bir kastır ve tüm kaslar gibi görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için magnezyuma ihtiyaç duyar. Yeterli magnezyum olmadığında, kalbin kas dokusu zayıflayabilir. Zamanla bu zayıflama, kalbin kan pompalamada daha az etkili hale geldiği kardiyomiyopati adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu, yorgun hissetmenize, nefes darlığı çekmenize ve kalp yetmezliğine karşı daha savunmasız olmanıza neden olabilir.


Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir - 6

KAN PIHTISI

Magnezyum eksikliğinin kan pıhtılaşması üzerindeki etkisi en gizli risklerden biridir. Magnezyum, sağlıklı kan akışını korumaya ve gereksiz pıhtılaşmayı önlemeye yardımcı olur.

Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir - 7

Çok düşük magnezyum seviyeleri, kalplerimizi besleyen atardamarları tıkayabilen kan pıhtısı riskini artırabilir.

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