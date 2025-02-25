Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler? Kalbi sessizce riske atabilir
Kalp sağlığı söz konusu olduğunda magnezyum ilk aklınıza gelen şey olmayabilir, ancak rolü çok önemlidir. Kalbinizin ritmini sabit tutmaktan kan damarlarınızın gevşemesini sağlamaya kadar, magnezyum kardiyovasküler sisteminizin bilinmeyen kahramanıdır. Bir eksikliğin sizi sinsice yakalamasına izin vermeyin; dengeli bir diyet veya takviyeler aracılığıyla magnezyum alımınıza dikkat edin ve kalbinize hak ettiği desteği verin.
Magnezyum, kalsiyum veya potasyum gibi ilgi odağı olmayabilir, ancak kalplerimiz söz konusu olduğunda oyunun kurallarını değiştirir. Genellikle göz ardı edilen bu mineral, kalbimizi kontrol altında tutmaktan sorumludur. Yine de, yeterli miktarda almadığımızda, sonuçları çok kapsamlı ve zaman zaman tehlikeli olabilir.