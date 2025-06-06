Magnezyum eksikliğinin işareti: Yüz ve gözlerde ortaya çıkıyor

3. GÖZ ALTINDAKİ KOYU HALKALAR

Göz altındaki koyu halkalar genellikle yetersiz uyku ve yorgunluktan kaynaklansa da, vücutta magnezyum eksikliğinin bir işareti de olabilir. Nasıl mı? Magnezyum seviyeleri düşük olduğunda, vücuttaki oksijen dolaşımını ve iletimini etkileyebilir.

Göz çevresindeki cilt hassas olduğundan, düşük magnezyum seviyeleri gözlerin altında daha koyu, yorgun görünen bir cilde neden olabilir. Yani, göz altındaki koyu halkaları düzeltmek için göz kremleri ve ekstra uyku denediyseniz ve düzelmediyse, belki de vücudunuz bu önemli minerali kaçırıyor demektir. Magnezyum açısından zengin yiyecekler yemeyi veya takviyeler almayı deneyin; bu dolaşımı iyileştirebilir ve zamanla o inatçı koyu halkaları hafifletmeye yardımcı olabilir.





