Magnezyum eksikliğinin kadınları nasıl etkilediği: Bilmeniz gereken tehlikeli uyarı işaretleri
Magnezyum sıklıkla "güçlü mineral" olarak adlandırılır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Vücuttaki 300'den fazla enzimatik reaksiyondan sorumludur ve sinir fonksiyonundan kas sağlığına, hormon dengesinden zihinsel iyiliğe kadar her şeyi etkiler. Ancak asıl mesele şudur: çoğu insan, özellikle kadınlar, yeterince magnezyum almıyor. Yoğun yaşam tarzları, kötü beslenme, stres ve bazı ilaçlar zamanla magnezyum seviyelerini sessizce tüketebilir. Ve magnezyum azaldığında, vücudunuz uyarı işaretleri gönderir; bazıları belirsiz, diğerleri daha belirgindir.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ KADINLARDA NEDEN DAHA FAZLA?
Kadınlar, çeşitli yaşam evrelerinde, aşağıdaki nedenlerden dolayı magnezyum eksikliğine karşı özellikle savunmasızdır:
Adet döngüsü, hamilelik ve menopoz sırasında dalgalanan östrojen seviyeleri magnezyum atılımını artırabilir.
Her ikisi de fetal gelişimi ve süt üretimini desteklemek için daha yüksek magnezyum seviyelerine ihtiyaç duyar.
Oral kontraseptifler ve hormon replasman tedavisi (HRT) magnezyum metabolizmasını etkileyebilir.
Kronik stres kadınlarda daha yaygındır ve magnezyum seviyelerini hızla tüketir.
Kısıtlayıcı beslenme veya kötü yiyecek seçimleri magnezyum alımını önemli ölçüde düşürebilir.