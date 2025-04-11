Magnezyum eksikliğinin kadınları nasıl etkilediği: Bilmeniz gereken tehlikeli uyarı işaretleri

KAS KRAMPLARI EN YAYGIN BELİRTİ

Gecenin bir yarısı ağrılı kas spazmlarıyla uyanıyorsanız , düşük magnezyum bir etken olabilir. Bu, magnezyum eksikliğinin en klasik ve ani belirtilerinden biridir. Magnezyum, kasların düzgün bir şekilde kasılmasına ve gevşemesine yardımcı olur.

Yeterli miktarda olmadığında, kaslarınız istemsizce gerilebilir veya kramp girebilir. Bu, gece bacak krampları, göz kapaklarının veya yüz kaslarının seğirmesi, alışılmadık derecede yoğun hissedilen PMS ile ilişkili kramplar ve egzersiz veya uyku sırasında ayak krampları olarak ortaya çıkabilir.





