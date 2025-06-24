Magnezyumdan D Vitaminine: Hafızayı güçlendiren besinler

B12 VİTAMİNİ

B12 vitamini iyi sinir sağlığı ve düzgün beyin fonksiyonu için gereklidir. Aksine, B12 vitamini eksikliği hafıza sorunlarına, yorgunluğa ve hatta depresyona yol açabilir. Nörotransmitter üretimini destekler ve sinirlerin etrafındaki koruyucu kılıfın oluşmasına yardımcı olur. B12 vitamini suda çözünen bir besindir ve bu nedenle düzenli olarak alınmalıdır. Çoğunlukla et, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünlerde bulunur, bu da vejetaryenler ve veganlar için takviyeyi önemli hale getirir.

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