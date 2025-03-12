Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler
Sadece magnezyum açısından zengin yiyecekler veya takviyeler tüketmek yeterli değildir. Bunu, onu aktive eden veya vücutta emilimine yardımcı olan yiyeceklerle eşleştirmelisiniz. Bunu bilmek çok önemlidir çünkü magnezyum, kas fonksiyonu, sinir sinyali, kan şekeri kontrolü ve kemik sağlığı dahil olmak üzere vücuttaki 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonda hayati bir rol oynayan temel bir mineraldir. Daha iyi sonuçlar için magnezyumun nasıl tüketileceğine dair birkaç ipucu
MAGNEZYUM VE D VİTAMİNİ
Magnezyum ve D vitamini kalsiyum emilimini düzenlemek ve kemik sağlığını korumak için birlikte çalışır. Yeterli magnezyum olmadan D vitamini etkisiz kalır, kalsiyum emilimini azaltır ve eksikliklere yol açar. Magnezyum için ıspanak, badem, siyah fasulye ve tam tahıllar tüketiyorsanız, bunları yağlı balık (somon, uskumru), güçlendirilmiş süt ürünleri, yumurta sarısı ve mantarla eşleştirin.