Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler

Sadece magnezyum açısından zengin yiyecekler veya takviyeler tüketmek yeterli değildir. Bunu, onu aktive eden veya vücutta emilimine yardımcı olan yiyeceklerle eşleştirmelisiniz. Bunu bilmek çok önemlidir çünkü magnezyum, kas fonksiyonu, sinir sinyali, kan şekeri kontrolü ve kemik sağlığı dahil olmak üzere vücuttaki 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonda hayati bir rol oynayan temel bir mineraldir. Daha iyi sonuçlar için magnezyumun nasıl tüketileceğine dair birkaç ipucu

Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler - 1

MAGNEZYUM VE D VİTAMİNİ

Magnezyum ve D vitamini kalsiyum emilimini düzenlemek ve kemik sağlığını korumak için birlikte çalışır. Yeterli magnezyum olmadan D vitamini etkisiz kalır, kalsiyum emilimini azaltır ve eksikliklere yol açar. Magnezyum için ıspanak, badem, siyah fasulye ve tam tahıllar tüketiyorsanız, bunları yağlı balık (somon, uskumru), güçlendirilmiş süt ürünleri, yumurta sarısı ve mantarla eşleştirin.

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Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler - 2

MAGNEZYUM VE KALSİYUM

Kalsiyum ve magnezyum kas kasılmalarını, sinir fonksiyonunu ve kalp sağlığını desteklemek için birlikte çalışır. Uygun bir oran esastır; yeterli magnezyum olmadan çok fazla kalsiyum kas kramplarına ve zayıf emilime yol açabilir. Kabak çekirdeği, kaju fıstığı ve avokado gibi magnezyum açısından zengin yiyecekler süt ürünleri, susam tohumları, tofu ve yapraklı yeşillikler gibi kalsiyum açısından zengin yiyeceklerle birlikte yenmelidir.

Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler - 3

MAGNEZYUM VE B6

B6 vitamini magnezyumun hücrelere emilmesine yardımcı olur ve enerji metabolizmasında, ruh hali düzenlemesinde ve beyin fonksiyonunda rol oynar. Magnezyumun B6 vitamini ile eşleştirilmesi bilişsel işlevi ve stres yönetimini geliştirir. Beyin sağlığını ve enerji seviyelerini desteklemek için kahverengi pirinç ve kavrulmuş ayçiçeği çekirdekleriyle birlikte B vitamini açısından zengin ızgara tavuk.

Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler - 4

MAGNEZYUM VE ÇİNKO

Çinko ve magnezyum, bağışıklık fonksiyonunu, kas iyileşmesini ve yara iyileşmesini desteklemek için birlikte çalışır. Ancak, çok fazla çinko magnezyum emilimini engelleyebilir, bu nedenle dengeli bir alım sağlamak önemlidir. Mercimek, kinoa ve koyu yapraklı yeşillikleri çinko açısından zengin kabuklu deniz ürünleri, et, nohut ve kuruyemişlerle birleştirin.


Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler - 5

MAGNEZYUM VE POTASYUM

Potasyum ve magnezyum kalp sağlığı, sıvı dengesi ve kas fonksiyonu için gereklidir. Kan basıncını düzenlemek ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için birlikte çalışırlar. Magnezyum açısından zengin yulaf, badem ve siyah fasulye muz, portakal, tatlı patates ve ıspanakla eşleştirilmelidir.


Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler - 6

MAGNEZYUM VE LİF

Diyet lifi sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve bağırsakta magnezyum emilimini artırır. Lif ve magnezyum açısından zengin besinler sağlıklı bir sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler.


Magnezyumun etkisini artırıyor: Magnezyumu birlikte almanız gereken vitaminler - 7

MAGNEZYUM VE OMEGA-3

Sağlıklı yağlar yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırır ve magnezyumun vücuda daha iyi entegre olmasına yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri ayrıca iltihabı azaltmak ve beyin fonksiyonlarını desteklemek için magnezyumla birlikte çalışır.

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