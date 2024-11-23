Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı
İngiltere'de talk minerali içerdiği tespit edilen bebek pudraları, marketlerden toplatılıyor. Uzmanlar, talk mineralinin kansere yakalanma riskini artırdığı konusunda uyarıda bulundu.
İngiltere'de piyasaya sunulan bazı bebek pudralarının içerisinde, hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesi olduğu tespit edildi. Bilim insanları, talk maddesinin özellikle yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırdığını belirtirken, yetkililer bebek pudralarının marketlerden toplatılması kararını aldı.