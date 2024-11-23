Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı

İngiltere'de talk minerali içerdiği tespit edilen bebek pudraları, marketlerden toplatılıyor. Uzmanlar, talk mineralinin kansere yakalanma riskini artırdığı konusunda uyarıda bulundu.

Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı - 1

İngiltere'de piyasaya sunulan bazı bebek pudralarının içerisinde, hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesi olduğu tespit edildi. Bilim insanları, talk maddesinin özellikle yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırdığını belirtirken, yetkililer bebek pudralarının marketlerden toplatılması kararını aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı - 2

Uzmanlar, pudraya alternatif olarak mısır nişastası kullanımını önerdi. 

İngiltere'de artık birçok kozmetik ürününün üzerinde ''talk içermez'' ibaresi yer alıyor. Marketlerde satışı yasaklanan talk içerikli pudraların, internet üzerinden satışlarının devam ettiği belirlenirken, uzmanlar temiz içerikli olmayan bebek pudralarının kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. 

Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı - 3

1990'lı yıllarda yapılan araştırmalar sonrası, pudraların bebeklerin solunum yollarını olumsuz etkilediği ve akciğer hasarına neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı - 4

İngiltere'de artık birçok kozmetik ürününün üzerinde ''talk içermez'' ibaresi yer alıyor. Marketlerde satışı yasaklanan talk içerikli pudraların, internet üzerinden satışlarının devam ettiği belirlenirken, uzmanlar temiz içerikli olmayan bebek pudralarının kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı - 5

1990'lı yıllarda yapılan araştırmalarda, pudraların bebeklerin solunum yollarını olumsuz etkilediği ve hatta akciğer hasarına bile neden olabileceği uyarısı yapılmıştı.

Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı - 6

Aynı zamanda vazgeçilmez makyaj malzemeleri arasında da yer alan pudraların, yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırdığı da belirlendi. 

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz Temmuz ayında talk mineralinin kanserojen olduğunu doğrulamıştı.

Marketlerden toplatılıyor! Dünya Sağlık Örgütü kanserojen olduğunu doğruladı - 7

Yumurtalık kanseri belirtileri arasında şişkinlik, iştahsızlık, hazımsızlık, pelvik veya karın ağrısı, kilo kaybı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve daha sık idrara çıkma ihtiyacı gibi semptomlar yer alır.

Genital bölgede hijyenik amaçlı kullanılan ürünlerde bulunan talk maddesi, yumurtalık kanseri riskini artıran faktörlerden biri olarak karşımıza çıkabilir. 

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