Mastit belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Mastit, emziren annelerde sık görülür ve bir takım belirtilerle ortaya çıkar. Peki mastite neler sebep olur, nasıl geçer? İşte Mastit hakkında bilmeniz gerekenler...

Mastit belirtileri nelerdir, nasıl geçer? - 1

Emziren annelerde sık görülen Mastit, memede kızarıklık, şişlik ve ağrıya neden olan iltihaplanma olarak tanımlanır.

Mastit belirtileri nelerdir, nasıl geçer? - 2

Emzirme sonrasında, eğer memedeki süt tamamen boşalmadıysa, bulunduğu yerde süt yollarını tıkamaya başlar. Bu takınma inflamasyona ve enfeksiyona neden olur.

Mastit belirtileri nelerdir, nasıl geçer? - 3

En sık emziren kadınlarda görülmekle olan mastit; Memede şişlik, kızarılık, ağrı, kaşıntı ve ateş olarak belirti gösterebilir.

Mastit belirtileri nelerdir, nasıl geçer? - 4

Enfeksiyonu olan hastalara antibiyotik tedavisi verilir. Antibiyotiği reçete edilen gün tamamlanana kadar aksatmadan kullanmak tekrar mastite yakalanmamak açısından önemlidir. Parasetemol ve ibuprofen grubu ağrı kesiciler tedavide doktora danışarak kullanılabilir. Bunun yanında sıcak duş ya da meme bölgesine sıcak su torbası koyarak yumuşatmak fayda sağlayabilir.

Mastit belirtileri nelerdir, nasıl geçer? - 5

Emzirmeye devam etme ve süt sağma işlemi enfeksiyonun daha hızlı temizlenmesine yardımcı olur. Emzirme sonrasında memenin tamamen boşalmış olduğundan emin olunmalıdır. Sütünü tamamen boşaltmakta zorlanan anneler, emzirme öncesi memeye hafif sıcak uygulayarak sütün akışını kolaylaştırabilir.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER