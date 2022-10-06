Mastit belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Enfeksiyonu olan hastalara antibiyotik tedavisi verilir. Antibiyotiği reçete edilen gün tamamlanana kadar aksatmadan kullanmak tekrar mastite yakalanmamak açısından önemlidir. Parasetemol ve ibuprofen grubu ağrı kesiciler tedavide doktora danışarak kullanılabilir. Bunun yanında sıcak duş ya da meme bölgesine sıcak su torbası koyarak yumuşatmak fayda sağlayabilir.