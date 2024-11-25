Maydanoz gerçekten sağlıklı bir sebze mi? Bu etkisini duyan yemeden önce bir daha düşünüyor
Kilo kontrolü sağlamak isteyen bireyler, beslenme listesinde ağırlıklı olarak maydanoza yer veriyor ancak bilinçsiz maydanoz tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini unutmamak gerekiyor.
Sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besinleri arasında yer alan maydanoz, güçlü antibakteriyel özellikleriyle ön plana çıkar. Kalbi koruduğu ve olası damar hastalıkları riskini azalttığı bilinen maydanoz, folat açısından da zengin bir bitkidir.