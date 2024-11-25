Maydanoz gerçekten sağlıklı bir sebze mi? Bu etkisini duyan yemeden önce bir daha düşünüyor

ABD'li sağlık bilgileri sağlayıcısı WebMD'ye göre, maydanoz hamileler için de riskli bir sebzedir, bunun nedeni ise düşük yapma riskini artırmasıdır. Aşırı maydanoz tüketimi, böbrek hastalığı belirtilerini ağırlaştırabilir. Bu nedenle böbrek problemi yaşayan kişilerin maydanoz tüketmesi önerilmez.