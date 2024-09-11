Maymun çiçeği (M çiçeği) virüsü nedir, belirtileri neler, öldürücü mü? Maymun çiçeği virüsü bulaşma yolları
Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin vücudundaki belirtilerin maymun çiçeği olabileceğinden şüphe duyuldu. Hastanın döküntülerinin kullandığı ilaç kaynaklı olduğu tespit edildi. Peki, maymun çiçeği (M çiçeği) virüsü nedir, belirtileri neler, öldürücü mü?
DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.
M çiçeği ilk olarak 1958'de Danimarka'da araştırma amaçlı kullanılan maymunlarda keşfedildi. 1970'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 9 aylık bir erkek çocukta görülen virüs, "insanlarda bildirilen ilk mpox vakası" olarak kayıtlara geçti. Virüsün o dönem yayılımı Batı ve Orta Afrika ülkeleriyle sınırlı kaldı.