Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor

Daha az acıkmanızı ise bu özelliği ile sağlar. Kilo vermek için de iyi bir seçimdir. Yağ yakıcı özelliği vardır.Elma kan şekerinin aniden yükselmesini ve düşmesini önler. Kan şekerini ideal dengede tutar ve ağır tatlıları yeme isteğinizi bastırır.