Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor

Mevsimine göre meyveleri düzenli olarak tüketmek vücudunuzdaki vitamin ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olur. Ancak meyveler üzerinde yapılan son araştırmalar, yıllardır meyveleri yanlış tüketerek vücudumuzu zehirlediğimizi ortaya çıkardı. Sağlıklı beslenmede en çok tavsiye edilen meyveler, vücudun zamanla kaybettiği vitamin ve minerallerini karşılıyor ancak meyveleri doğru zamanda tüketmek gerekiyor.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 1


Sağlıklı bir vücut için doğru beslenme büyük önem taşıyor. Sağlıksız ve düzensiz beslenme vücut sağlığını doğrudan etkiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 2

Vücut sağlığını korumak ve bağışıklığı güçlü hale getirmek için mutlaka meyve ve sebzeleri beslenme listesine eklemek gerekiyor.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 3

Ancak meyveler üzerinde yapılan son araştırmalar, yıllardır meyveleri yanlış tüketerek vücudumuzu zehirlediğimizi ortaya çıkardı.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 4

Meyveler doğru tüketildiğinde vücut için adeta bir şifa kaynağıdır. Vitamin ve mineral deposu olan meyveleri tükettiğinizde bağışıklığınızın güçlenmesine yardımcı olursunuz.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 5

Ancak meyvelerle ilgili yapılan son araştırmalarda ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Meyvelerin doğru tüketim zamanı olduğunu vurgulayan uzmanlar meyveleri yüzyıllardır yanlış tüketmiş olduğumuzu ortaya çıkardı.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 6

Dünyadaki en faydalı meyveler hakkında yapılan araştırmalarda korkunç sonuçlar ortaya çıktı. Meyvelerin tüketim zamanı olduğunu hatırlatan uzmanlar yüzyıllardır yanlış tüketimin zehre neden olduğunu duyurdu.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 7

Yıllardır zehir tükettiğimizi söyleyen uzmanların bu açıklamasında yer alan hastalıkların nedeni ise verileri doğruladı.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 8

Her mevsim yeri geldiğinde tüketilmesi gereken meyvelerin yüzde 80'ininde asidik baz yer alıyor. Bu mineraller ve vitaminler vücut sağlığını destekliyor. Ancak yanlış zamanda tüketildiğinde vücudu zehirliyor.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 9

Sağlıklı beslenmede en çok tavsiye edilen meyveler, vücudun zamanla kaybettiği vitamin ve minerallerini karşılar.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 10

Uzmanlar meyvelerin istenilen zamanda tüketilmemesi konusunda ise açıklama yaptı.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 11

Meyveler aç karnına tüketilmeli. Tok karnına tüketilen meyveler kana karışarak zehir olur. Bunun yanı sıra en doğru zaman öğlen ve akşam üstü saatleridir. Sabah ve akşam yatmadan meyve kesinlikle tüketilmemeli.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 12

Vücut hızla meyveleri öğüttüğünden vitamin değerleri yok olur.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 13

Meyveler vücutta atık olarak kalır. Muz, avokado ve ananas gibi meyveler kahve ile tüketilince metabolizmayı hızlandırır. Orman meyveleri ise aç karnına tüketilince kan hücre sayısını artırır.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 14

TOKLUK HİSSİ SAĞLAYAN VE VÜCUDA FAYDALI 5 MEYVE

Bazı meyveler vücutta tokluk hissi yaratarak daha kolay kilo vermenize yardımcı olur.

1- ELMA

Elma, ülkemizde sıkça yetişen bir meyvedir. Elma bolluğu yaşarken, bu zenginlikten de faydalanmak gerekir. Diyet listenize elma ekleyerek ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Elmanın yapısında lif ve su bolca bulunur. 

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 15

Daha az acıkmanızı ise bu özelliği ile sağlar. Kilo vermek için de iyi bir seçimdir. Yağ yakıcı özelliği vardır.Elma kan şekerinin aniden yükselmesini ve düşmesini önler. Kan şekerini ideal dengede tutar ve ağır tatlıları yeme isteğinizi bastırır.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 16

2- ÇİLEK


Bedenin toksinlerden arınmasına yardımcı olan enfes bir yaz meyvesi.... İçeriğindeki vitamin, mineral ve yüksek miktardaki antioksidanlar sayesinde sağlığınıza sağlık katar.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 17

Sakinleştirici etkisi ile stres azaltmaya yardımcı olur. Sindirim sistemine olan yardımcı etkisi ise tam bir bonus diyebiliriz.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 18

Dilerseniz ara öğünlerinizde 10-15 tane taze çilek tüketebilirsiniz. Tok kalmanıza ve şeker ihtiyacınızı karşılamanıza da yardımcı olmuş olur.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 19

3- İNCİR


İncir uzun süre tok tutar ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenlediği için kabılığı önler. 1 adet büyük boy incir sadece 55 kaloridir.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 20

Üstelik içeriğindeki faydalı besin elementleri ile daha sağlıklı olmanıza da yardımcı olur. Aynı zamanda yenilen gıdaların yağ olarak depolanmasını önlemeye de destek olur. Ara öğününüzde bir adet büyük boy inciri rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor - 21

4- ARMUT

Armut düzenli tüketiliğinde bağışıklığı kuvettlendirerek hastalıklara karşı korur. Yüksek tansiyon ve kolesterol seviyelerini düzenleyen armut müthiş bir C vitami kaynağıdır. Armut sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılımını kolaylaştırır.

Armut gün boyu tok hissetmenizi sağlar. Kan şekerini dengeleyen armut ani tatlı krizlerini engeller. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler.

DAHA FAZLA GÖSTER