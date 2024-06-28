Meğer yıllarca yanlış tüketmişiz! Meyveleri böyle yiyince resmen zehre dönüşüyor
Mevsimine göre meyveleri düzenli olarak tüketmek vücudunuzdaki vitamin ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olur. Ancak meyveler üzerinde yapılan son araştırmalar, yıllardır meyveleri yanlış tüketerek vücudumuzu zehirlediğimizi ortaya çıkardı. Sağlıklı beslenmede en çok tavsiye edilen meyveler, vücudun zamanla kaybettiği vitamin ve minerallerini karşılıyor ancak meyveleri doğru zamanda tüketmek gerekiyor.
Sağlıklı bir vücut için doğru beslenme büyük önem taşıyor. Sağlıksız ve düzensiz beslenme vücut sağlığını doğrudan etkiliyor.