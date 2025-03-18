Melatonin üretimini artıran 7 yöntem: New York Post açıkladı

Serotonin üretimine yardımcı olan triptofan, pek çok besin maddesinde bulunur. Hindi, yumurta, kuruyemiş ve çekirdek gibi gıdalar, serotonin üretimine katkı sağlayarak melatonine dönüşür. Ayrıca magnezyum, kalsiyum, D vitamini, çinko ve B vitaminleri gibi diğer besin maddeleri de uyku kalitesini artırabilir.



