Melatonin üretimini artıran 7 yöntem: New York Post açıkladı
Melatonin, vücudun sirkadiyen ritmiyle uyum içinde olması gereken bir hormondur ve eksikliği, uyku problemlerine yol açabilir. New York Post'a konuşan yazar Sam Tejada, bazı basit adımlar sayesinde melatonin üretiminin artabileceğini ileri sürüyor.
GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANIN
Gün içinde güneş ışığına maruz kalmak, vücudunuzun ne zaman uykuya dalması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Sabahları alınan doğal ışık, iç saatinizin düzenlenmesine katkı sağlar ve vücudunuza melatonin üretme zamanının geldiğini bildirir. Ancak ekranlardan gelen mavi ışık, melatonin üretimini engelleyebilir. Bu nedenle telefonlarınızı mavi ışık filtreli şekilde kullanmaya özen gösterin.