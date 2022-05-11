İki yılı aşkın süredir devam eden pandemide estetik operasyonlara ilgi hayli arttı. Kişilerin vücudunda beğenmediği bölgelerde yenilenme isteğiyle en çok başvurdukları alanlardan biri de meme estetiği oluyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doktor, Öğretim Üyesi Çiğdem Karadağ Sarı,“Pandemide kişilerin vücudunda beğenmediği alanlarda değişiklik yapma isteği meme estetiğine de ilgiyi oldukça artırdı. Ancak başarılı bir estetik için, operasyon öncesinde akıllardaki tüm soruların plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanına sorulması, hasta ve hekimin mutlaka pek çok detayı birlikte konuşarak planlaması gerekir” diyor. İşte Dr. Sarı'ya göre meme estetiği hakkında en çok sorulan 6 soru...