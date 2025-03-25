Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor

Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alan mesane kanseri, erken fark edildiğinde hayatta kalım oranı yüksektir ancak belirtilerin gözardı edilmesi, hastalığın çevre organlara yayılmasına neden olabilir. Bu durum, kanserin ilerlemesine de zemin hazırlar.

Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor - 1

Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 10 bin 500 yeni mesane kanseri vakası kaydediliyor. Bu rakam, günde ortalama 29 kişi ederken, yaklaşık 5 bin 500 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Mesane kanseri genellikle erken evrelerde belirti vermez ancak hastalık ilerledikçe aşağıdaki semptomlar ortaya çıkabilir:
  • İdrar yaparken kanama (idrarın kanlı görünmesi)
  • Sık idrara çıkma ihtiyacı
  • İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi
  • Karın bölgesinde rahatsızlık veya baskı hissi

N-LIFE HABERLERİ

Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor - 2

Daily Mail'deki habere göre, İngiltere'deki en yaygın 11. kanser türü olan mesane kanseri, genellikle ileri yaştaki yetişkinlerde daha sık görülürken, yeni vakaların çoğunluğu 60 yaş ve üzeri kişilerde tespit ediliyor.

Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor - 3

Mesane kanseri için en büyük risk faktörünün sigara olduğu belirtiliyor. Sigara, kanserojen kimyasallar içerir ve bu kimyasallar, uzun yıllar sigara içen kişilerin kan dolaşımına girer. Böbrekler tarafından süzülen zararlı maddeler, idrara karışır ve mesane, bu kimyasallara sürekli olarak maruz kalır. Mesane astarındaki hücrelerde meydana gelen değişiklikler, mesane kanserine yol açabilir.

Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor - 4

Uzmanlar, mesane kanseri için ikinci büyük risk faktörünün ise belirli endüstriyel kimyasallara maruz kalmak olduğunu belirtiyor. Bu durum, erkeklerin hastalığa daha sık yakalanmasının nedenlerinden biri olarak görülüyor. Çünkü erkekler, imalat sektöründe kadınlardan daha büyük oranda yer alıyor.

Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor - 5

Mesane kanseri, genellikle mesane astarındaki hücrelerden başlar ve bazı durumlarda çevredeki mesane kasına yayılabilir. Ancak Ürdün'deki mesane kanseri vakalarında hastalığın kökeni tam olarak bilinmiyor. Aynı hastalarda prostat kanseri de tespit edildiği için, bu iki kanser türünün aynı anda gelişebileceği düşünülüyor.

Journal of Urology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, mesane kanseri olan hastaların yüzde 25'inde prostat kanseri de görülüyor.

MESANE KANSERİNİN EN YAYGIN BELİRTİSİ

İdrarda kan görülmesi (hematüri), mesane kanserinin en yaygın belirtisidir. İdrar genellikle parlak kırmızı, pembe veya kahverengi olabilir, bazen de sadece idrar testiyle tespit edilebilir.

Hematüri vakalarının hepsi mesane kanserinden kaynaklanmasa da bu semptomlar, ciddi sinyaller taşıyabilir. İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve yoğun egzersiz de kanlı idrara neden olabilir. 

Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor - 6

Mesane alışkanlıklarındaki değişiklikler, mesane kanserinin diğer belirtilerindendir. Sık idrara çıkma, idrar yapmada zorluk, zayıf akış veya 'tam boşaltamama' hissi gibi belirtiler de kanser işaretleri arasında yer alabilir. Ayrıca, idrar yaparken ağrı veya yanma hissi de yaşanabilir.

Mesane kanseri, genellikle mesane duvarında başlar ve yerleşim yerlerine bağlı olarak farklı organlara yayılabilir. Bu kanserin yayılabileceği başlıca organlar lenf düğümleri, böbrekler, rahim ve yumurtalıklar, karaciğer, akciğer ve kemikler olarak sıralanabilir. Kanserin yayılma riski erken teşhisle azaltılabilir. 

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