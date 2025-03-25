Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor

Mesane kanseri, genellikle mesane astarındaki hücrelerden başlar ve bazı durumlarda çevredeki mesane kasına yayılabilir. Ancak Ürdün'deki mesane kanseri vakalarında hastalığın kökeni tam olarak bilinmiyor. Aynı hastalarda prostat kanseri de tespit edildiği için, bu iki kanser türünün aynı anda gelişebileceği düşünülüyor.

Journal of Urology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, mesane kanseri olan hastaların yüzde 25'inde prostat kanseri de görülüyor.

MESANE KANSERİNİN EN YAYGIN BELİRTİSİ

İdrarda kan görülmesi (hematüri), mesane kanserinin en yaygın belirtisidir. İdrar genellikle parlak kırmızı, pembe veya kahverengi olabilir, bazen de sadece idrar testiyle tespit edilebilir.

Hematüri vakalarının hepsi mesane kanserinden kaynaklanmasa da bu semptomlar, ciddi sinyaller taşıyabilir. İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve yoğun egzersiz de kanlı idrara neden olabilir.