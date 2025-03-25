Mesane kanserinin gözden kaçan 4 belirtisi: Erken fark edilmezse karaciğere kadar yayılıyor
Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer alan mesane kanseri, erken fark edildiğinde hayatta kalım oranı yüksektir ancak belirtilerin gözardı edilmesi, hastalığın çevre organlara yayılmasına neden olabilir. Bu durum, kanserin ilerlemesine de zemin hazırlar.
Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 10 bin 500 yeni mesane kanseri vakası kaydediliyor. Bu rakam, günde ortalama 29 kişi ederken, yaklaşık 5 bin 500 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.
- İdrar yaparken kanama (idrarın kanlı görünmesi)
- Sık idrara çıkma ihtiyacı
- İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi
- Karın bölgesinde rahatsızlık veya baskı hissi