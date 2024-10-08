Metabolik hasarı önleyip yaşlanmayı durduruyor! Anti-aging krem kadar etkili
Stres, genetik, yaş, çevresel faktörler, hormon bozuklukları ve aşırı alkol tüketimi gibi pek çok etken, cildin erken yaşlanmasına neden olabilir. Ancak beslenme listenize ekleyeceğiniz birkaç besinle cildinizin daha gergin ve nemli görünmesine yardımcı olabilirsiniz.
Elma
C vitamini yönünden oldukça zengin olan elma, kolajen üretimini artırarak cildin esnek ve sıkı kalmasına yardımcı olabilir. Elmanın yüksek su içeriği, cildin nem dengesini korumasına da destek sağlar.