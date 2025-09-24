Mide gribinde artış yaşanıyor: Mide gribi nedir, belirtileri neler?

MİDE GRİBİ BELİRTİLERİ NELER?

"Mide gribi" olarak bilinen viral gastroenteritin belirtileri genellikle ani başlar ve birkaç gün sürebilir. En sık görülen belirtiler şunlardır:



Bulantı ve kusma



İshal (sulu ve sık dışkılama)

Karın ağrısı ve kramp

Ateş (hafif veya orta dereceli olabilir)

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Halsizlik ve yorgunluk

İştahsızlık



Bazı vakalarda dehidrasyon (sıvı kaybı) da gelişebilir. Bu durumda:



Ağız kuruluğu,

Baş dönmesi,

Azalmış idrara çıkma,



Çocuklarda huzursuzluk ve gözyaşı olmadan ağlama gibi ek bulgular görülebilir.