Mide gribinde artış yaşanıyor: Mide gribi nedir, belirtileri neler?
Halk arasında "mide gribi" olarak adlandırılan viral gastroenterit, özellikle sonbahar ve kış aylarında daha sık görülmeye başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır. Soğuk havaların etkisiyle insanların kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmesi, hastalığın kişiden kişiye bulaşma hızını artırmaktadır.
Norovirüsün yol açtığı enfeksiyonun mide ve bağırsakları etkilemesi sonucu ortaya çıkan mide gribi, havaların soğumasıyla değil, kapalı ve kalabalık ortamlarda vakit geçirme sebebiyle meydana geliyor. Uzmanlar, norovirüs ve rotavirüs gibi virüslerin en yaygın etkenler arasında yer aldığını, özellikle toplu yaşam alanlarında salgınların sıkça görülebildiğini vurguluyor. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler, hastalığın ağır seyredebileceği risk grupları arasında bulunuyor.