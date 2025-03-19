Milyonlarca kişinin kullandığı reçetesiz ilaç hakkında uyarı

Bazı ağrı kesiciler ve antidepresanların, sık kullanımda bağımlılık yapabildiği uzun yıllardır bilinen bir gerçek ancak Dr. Ahmed Abd Elbary, dünyada milyonlarca kişinin kolaylıkla erişebildiği asit reflü haplarının da benzer bir tehlike taşıdığını öne sürdü.

Milyonlarca kişinin kullandığı reçetesiz ilaç hakkında uyarı - 1

Proton pompası inhibitörleri (PPI'ler), dünya genelinde en yaygın kullanılan ilaçlar arasında yer alıyor. Reçetesiz olarak da satılabilen bu ilaçların; mide ekşimesi, ağrı, yutma zorluğu gibi semptomları hafifleterek mide asidinin üretimini engellediği biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Milyonlarca kişinin kullandığı reçetesiz ilaç hakkında uyarı - 2

Ancak Dr. Ahmed Abd Elbary, hastaların omeprazol ve lansoprazol gibi ilaçları bıraktıklarında reflü semptomlarının daha da kötüleştiğini ifade ediyor.

Bu durumu "rebound asit hipersekresyonu" olarak tanımlayan uzman isim, mide ilacı kullanmayı bırakan kişilerin midesinde eskisinden daha fazla asit üretildiğini ve buna bağlı olarak mide ekşimesi şikayetinin şiddetlenebileceğini vurguladı.

Milyonlarca kişinin kullandığı reçetesiz ilaç hakkında uyarı - 3

Asit reflü veya mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna doğru ilerlemesiyle ortaya çıkar. Uzun süreli reflü durumu ise gastroözofageal reflü hastalığına dönüşebilir ve genellikle yemek borusunu mideye bağlayan kaslardaki zayıflıktan kaynaklanır. Aile hekimleri, omeprazol ve lansoprazol gibi ilaçların mide ekşimesi semptomlarını hızla giderdiğini ancak bu ilaçların, sadece bir veya iki ay kullanılmasının ideal olduğunu savunuyor.

Milyonlarca kişinin kullandığı reçetesiz ilaç hakkında uyarı - 4

Daily Maile'e konuşan Dr. Elbary, benzodiazepinler olarak bilinen sakinleştirici ilaçların da tehlikeli yoksunluk semptomlarına yol açabileceğini belirterek uyarıyor.

Bu ilaçlar, kaygı ve uykusuzluk gibi durumları tedavi etmekte oldukça etkili olsalar da, uzun vadede bağımlılık yaratabilirler.

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