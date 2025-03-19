Milyonlarca kişinin kullandığı reçetesiz ilaç hakkında uyarı

Ancak Dr. Ahmed Abd Elbary, hastaların omeprazol ve lansoprazol gibi ilaçları bıraktıklarında reflü semptomlarının daha da kötüleştiğini ifade ediyor.

Bu durumu "rebound asit hipersekresyonu" olarak tanımlayan uzman isim, mide ilacı kullanmayı bırakan kişilerin midesinde eskisinden daha fazla asit üretildiğini ve buna bağlı olarak mide ekşimesi şikayetinin şiddetlenebileceğini vurguladı.