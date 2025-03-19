Milyonlarca kişinin kullandığı reçetesiz ilaç hakkında uyarı
Bazı ağrı kesiciler ve antidepresanların, sık kullanımda bağımlılık yapabildiği uzun yıllardır bilinen bir gerçek ancak Dr. Ahmed Abd Elbary, dünyada milyonlarca kişinin kolaylıkla erişebildiği asit reflü haplarının da benzer bir tehlike taşıdığını öne sürdü.
Proton pompası inhibitörleri (PPI'ler), dünya genelinde en yaygın kullanılan ilaçlar arasında yer alıyor. Reçetesiz olarak da satılabilen bu ilaçların; mide ekşimesi, ağrı, yutma zorluğu gibi semptomları hafifleterek mide asidinin üretimini engellediği biliniyor.