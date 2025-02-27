Mineral takviyesi almanız gerektiğini gösteren 9 işaret: New York Post açıkladı

Potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitler, vücuda yeterli düzeyde alınmadığında yorgunluk ve odak problemleri başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabilir. New York Post'a konuşan Dr. Raj Singh, ''Her insanın optimal sağlığını sürdürebilmesi için elektrolitlere ihtiyacı vardır'' diyerek, elekrolit eksikliğinin bazı belirtilerini açıkladı.

Mineral takviyesi almanız gerektiğini gösteren 9 işaret: New York Post açıkladı - 1

Dengeli bir diyetle birlikte elektrolitlerin yeterince sağlanabileceğini belirten uzman isim; zeytin (sodyum), muz (potasyum), siyah fasulye (magnezyum) ve yoğurt (kalsiyum) gibi yiyeceklerin, elektrolit alımında etkili olabileceğini ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

Mineral takviyesi almanız gerektiğini gösteren 9 işaret: New York Post açıkladı - 2

Erkeklerin, kas yapıları nedeniyle daha fazla elektrolite ihtiyaç duyabildiklerini savunan Dr. Raj Singh, elektrolit yetersizliğini ele veren bazı işaretler olduğunu öne sürdü. Dr. Singh; aşırı terleme, kusma ya da ishal yaşadığınızda ek takviyelere başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Elektrolit eksikliğinin başlıca belirtileri arasında kas krampları, yorgunluk, güçsüzlük, baş ağrısı ve baş dönmesi bulunur. Uzun süreli elektrolit eksikliği, düzensiz kalp atışları veya düşük kan basıncı gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Mineral takviyesi almanız gerektiğini gösteren 9 işaret: New York Post açıkladı - 3

Düzenli alkol kullanan bireylerin daha fazla risk altında olduğunu belirten uzmanlar, tuzlu terlemenin de elektrolit açığının sinyali olabileceğini belirtiyor. Tuzlu terleme, terin kumaş üzerinde bıraktığı beyazlıktan anlaşılabiliyor.

Mineral takviyesi almanız gerektiğini gösteren 9 işaret: New York Post açıkladı - 4

Sodyum klorür ve potasyumun en önemli elektrolitler olduğu fakat magnezyum, kalsiyum gibi diğer minerallerin de hidrasyon ve genel sağlık açısından faydalı olduğunun altı çiziliyor.

Ancak yine de takviye alımına başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanızda fayda var.

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