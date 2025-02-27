Mineral takviyesi almanız gerektiğini gösteren 9 işaret: New York Post açıkladı
Potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitler, vücuda yeterli düzeyde alınmadığında yorgunluk ve odak problemleri başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabilir. New York Post'a konuşan Dr. Raj Singh, ''Her insanın optimal sağlığını sürdürebilmesi için elektrolitlere ihtiyacı vardır'' diyerek, elekrolit eksikliğinin bazı belirtilerini açıkladı.
Dengeli bir diyetle birlikte elektrolitlerin yeterince sağlanabileceğini belirten uzman isim; zeytin (sodyum), muz (potasyum), siyah fasulye (magnezyum) ve yoğurt (kalsiyum) gibi yiyeceklerin, elektrolit alımında etkili olabileceğini ifade etti.