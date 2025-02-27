Mineral takviyesi almanız gerektiğini gösteren 9 işaret: New York Post açıkladı

Sodyum klorür ve potasyumun en önemli elektrolitler olduğu fakat magnezyum, kalsiyum gibi diğer minerallerin de hidrasyon ve genel sağlık açısından faydalı olduğunun altı çiziliyor.

Ancak yine de takviye alımına başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanızda fayda var.



