MS hastalığı (Multipl Skleroz) nedir, neden olur? MS belirtileri nelerdir? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün vefatı sonrası gündemde
MS hastalığı (Multipl Skleroz), Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün vefatı sonrasında merak edilemeye başladı. Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından MS (Multiple Skleroz) hastalığının nedenleri ve belirtileri merak ediliyor. Peki, MS hastalığı (Multipl Skleroz) nedir, neden olur? MS belirtileri nelerdir?
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akaröz 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu. Peki, Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz'ün hastalığı MS nedir? MS hastalığı belirtileri neler, neden olur?