Haberler - ntv.com.tr | 26.04.2022 - 10:59
Son 10-15 yıllık dönemde sosyal medya etkisi ile değişen güzellik algısıyla birlikte daha sivri ve keskin hatlara sahip estetik uygulamalara yönelim artıyor. Önceki yüzyıllarda doğurganlığı temsil eden yuvarlak hatlar ön plandayken, günümüzde daha keskin hatlar revaçta olmaya başladı. En çok ‘kedi gözü estetiği’ ya da ‘fox eyes’ adı verilen, göz hatlarını çekik hale getiren uygulama ön plana çıkarken, ek olarak kaşların kaldırılması gibi işlemler de oldukça popüler.
Bunların yanı sıra, çene hatlarının ön plana çıkmasını sağlayan dolgu uygulamaları ve Fransız askısına da oldukça ilgi olduğunu görüyoruz.
Çenenin hatlarının daha keskin hale gelmesini sağlayan fokus ultrason ve altın iğne gibi uygulamalar da popülerlik konusunda ön planda.
Estetik cerrahın odasına girildiğinde ilk dikkat çeken ve en basit uygulanabilecek işlem botoks uygulamalarıdır. Yüzde ciddi değişikliklere sebep olabilmektedir botoks. Alındaki çizgilerin ortadan kaldırılması ya da yorgunluk oluşturan hatların düzeltilmesine yönelik başarılı uygulamalarla güzel sonuçlar elde edilebilir.
Son zamanlarda cilt kalitesini daha iyi hale getirmek ve cildi daha parlak bir görünüme ulaştırmak adına mezoterapi ve diğer işlemlerind de daha sık kombine edildiğini görüyoruz.
Büyüme faktörleri, TB-500 aminoasit içeren uygulamalar ve H100 gibi cildin nemini artıracak ya da somon DNA ya da morina balığının DNA’sı gibi uygulamalar çok sık kullanılmaya başladı. Bu uygulamalar poliklinik şartlarında rahat bir şekilde uygulanabilir. 10-15 dakikalık kısa işlemlerle cilt daha parlak ve bakımlı hale gelebilir.
Estetik uygulamaları yaptıran kişilerin birbirine benziyor olması beklenen bir durum, çünkü güzellik algısına hitap etmek için yapılan uygulamalar benzerlik gösteriyor. Haliyle, estetik yaptıran kişiler daha çok birbirine benzer hale gelebiliyor, bu durum bu işin doğal bir sonucudur.
Mükemmel estetik diye bir şey yoktur. Yüzün altın oran adı verilen ölçüleri vardır. Her kişinin ağzı, burnu bir olmadığı gibi kemik ve deri yapısı da farklılık gösterir. Bu nedenle bizim hedeflediklerimiz önemlidir. Yapılmak istenen değişime yönelmek gerekir. Her kişi kendi içerisinde mükemmeldir diyebiliriz.
Fransız askısı adı verilen uygulama, ismini üretildiği ülkeden alan bir askılama yöntemidir. İçerisi polyester yapı, dışarısı silikonla kaplı özel iplerden oluşmaktadır. Mevcut olan cilt altı uygulamalarda 5-10 yıl kadar bir sürede cildin sarkmasını engelleyecek özel iplerdir. 2 uzun kalem benzeri iğne cilt altından sarkıklığın düzeltilmesi istenen bölgeden başlayarak çekilerek yöne doğru geçirilmektedir. Hangi bölgeye uygulanırsa o hattın gerginliğini sağlamaktadır. Hiçbir uygulama cerrahinin yerini tutmasa da Fransız askısı ya da ipli yüz germe işlemlerinde kullanılan yöntemler, özel balık oltası benzeri ipler, cilt altından girilerek sadece yüze özel olan SMAS tabakasına takılarak yapılmaktadır. Bu tarz uygulamaların çoğu bu katmanı çekmeye yöneliktir.
Bu uygulamaların tercih edilme sebebi, poliklinik ortamında ve lokal anesteziyle yapılabiliyor olmasıdır. Sadece o bölge uyuşturularak kısa bir süre içerisinde mevcut sarkıklık ortadan kaldırılmaktadır. Sonuç anında görülebilmektedir. İpler uygulandıktan sonraki yaklaşık 2-3 hafta içerisinde uygulamadan meydana gelen şişlikler geçtikten sonra, ayrıca ipler de yerine oturduğunda daha da fazla gerginlik oluşturur. Orta miktarda sarkıklığı olan kişilerde de bu yöntemleri örümcek ağı ya da dolgularla desteklemek mümkündür. Ancak daha ileri derece sarkıklıkları olan kişilerde yüz germe işlemini düşünmek daha uygun olacaktır.
Botoks 7’den 77’ye herkese yapılabilir. Hatta acile gelen alın kesileri olan küçük çocuklarda botoks uygulaması yaparak yaranın düzgün iyileşmesi de sağlanabilmektedir. Çünkü yarada iz bırakan şey harekettir, harekete bağlı olarak özel hücrelerin hareketiyle yara kabarabilir. Bunu engellemek için botoks yapılabilir. Botoks sadece ciltte değil, başka birçok sorunda uygulanır. Kilo vermek için, genel cerrahi işlemlerinde, nöroloji alanında vs. kullanılabilir. Botoksun önerilmediği tek dönem gebelik dönemidir.
Gebelikte uygulama yapılması önerilmez, ancak bazı çalışmalarda gebe olduğunu bilmeden botoks yaptırmış kişilerde doğum sonrası bebekte hiçbir problem olmadığı saptanmıştır.
Botoksun herhangi bir yaş sınırı yoktur. Zorunlu durumlarda doğumdan bir ay sonra herkese yapılabilmektedir.