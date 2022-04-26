Mükemmel estetik diye bir şey yoktur!

SON DÖNEM ESTETİK TRENDLERİ NELER?

Son 10-15 yıllık dönemde sosyal medya etkisi ile değişen güzellik algısıyla birlikte daha sivri ve keskin hatlara sahip estetik uygulamalara yönelim artıyor. Önceki yüzyıllarda doğurganlığı temsil eden yuvarlak hatlar ön plandayken, günümüzde daha keskin hatlar revaçta olmaya başladı. En çok ‘kedi gözü estetiği’ ya da ‘fox eyes’ adı verilen, göz hatlarını çekik hale getiren uygulama ön plana çıkarken, ek olarak kaşların kaldırılması gibi işlemler de oldukça popüler.

Bunların yanı sıra, çene hatlarının ön plana çıkmasını sağlayan dolgu uygulamaları ve Fransız askısına da oldukça ilgi olduğunu görüyoruz.

Çenenin hatlarının daha keskin hale gelmesini sağlayan fokus ultrason ve altın iğne gibi uygulamalar da popülerlik konusunda ön planda.