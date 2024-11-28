Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt
Dünya genelinde yapılan birçok araştırmada, musluk suyunun insan sağlığı için zararlı olan bazı kimyasallar içerdiği ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, kaynatılarak içilen musluk suyunun herhangi bir sağlık sorununa neden olmayacağını belirtiyor.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Arkansas Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, kloraminli içme suyunda daha önceden bilinmeyen yeni bir bileşene rastlandı. Bilim insanları, bu bileşenin insan sağlığı için tehlikeli olabileceğini söyleyerek uyardı.