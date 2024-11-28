Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt

Dünya genelinde yapılan birçok araştırmada, musluk suyunun insan sağlığı için zararlı olan bazı kimyasallar içerdiği ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, kaynatılarak içilen musluk suyunun herhangi bir sağlık sorununa neden olmayacağını belirtiyor.

Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt - 1

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Arkansas Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, kloraminli içme suyunda daha önceden bilinmeyen yeni bir bileşene rastlandı. Bilim insanları, bu bileşenin insan sağlığı için tehlikeli olabileceğini söyleyerek uyardı.

N-LIFE HABERLERİ

Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt - 2

Cl-N-NO2 adıyla tanımlanan bu bileşenin toksisite oranı hakkında henüz net bir kanı yok. Bu nedenle daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Ancak bazı kaynaklarda, kloraminli içme suyunun böbrek ve solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlayabileceğine dair ifadeler yer alıyor.

Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt - 3

Ses getiren araştırmanın liderlerinden Doçent Julian Fairey, kloramin bileşeninin varlığının yaklaşık 10 yıldır bilindiğini ancak tanımlanamadığını ifade etti.

Fairey, ''Belirli sayıda bir grup insan, önümüzdeki on yıl boyunca içme suyundan kanser olabilir. Ancak bu toksisiteyi hangi kimyasalların tetiklediğini henüz bulamadık'' dedi.

Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt - 4

İngiltere ve Çin'de yapılan yakın tarihli başka bir araştırma, musluk sularında PFAS oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Ancak bilim insanları, evde uygulanabilecek bazı basit yöntemlerle, bu sorunun üstesinden gelinebileceğini belirtti. Uzmanlar, suyu kaynatarak veya arıtmalı sürahiler kullanarak, musluk suyundaki PFAS konsantrasyonunun yüzde 90'a kadar azaltılabileceğini açıkladı.

Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt - 5

İçme suyundaki kloraminlerin başlıca tehlikeleri arasında cilt hasarları yer alır. Kloraminler, gözlerde ve ciltte tahrişe neden olabilir. Uzun süreli maruziyet halinde akne ve sivilce problemlerine de yol açabilir.

Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt - 6

Kloraminler; kızarıklık, sivilce, pul pul dökülme ve kuruluğa neden olabilir. Kloramin, içme suyu dezenfekte edildiğinde bile klor dioksit veya ozon gibi toksik yan bileşikler üretebilir. Bu toksik bileşikler, sinüse zarar verebilir.

Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt - 7

Sudaki kloramin, diyaliz sıvısını kontamine edebilir ve bir diyaliz hastasının kanında olumsuz durumlara yol açabilir. Kloraminler kan dolaşımına girdikten sonra hemoglobini değiştirebilir ve akut hemolitik anemiye zemin hazırlayabilir.

Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt - 8

Kloramin içeren suları düzenli olarak tüketmek, astım ve bronşit gibi rahatsızlıkların semptomlarını belirginleştirebilir. Kloraminin olası sağlık risklerinden korunmak için arıtma cihazları kullanılması ya da suyun ısıtılarak tüketilmesi tavsiye edilir.

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