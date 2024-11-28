Musluk suyu içilir mi? Bilim insanlarından şaşırtan yanıt

Cl-N-NO2 adıyla tanımlanan bu bileşenin toksisite oranı hakkında henüz net bir kanı yok. Bu nedenle daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Ancak bazı kaynaklarda, kloraminli içme suyunun böbrek ve solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlayabileceğine dair ifadeler yer alıyor.