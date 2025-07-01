Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı?
Beslenme uzmanlarının “süper meyveler” olarak tanımladığı nar ve yaban mersini, sağlık açısından sundukları zengin içeriklerle dikkat çekiyor. Peki, bu iki güçlü meyveden hangisi daha sağlıklı? İşte antioksidan kapasitesinden vitamin değerlerine kadar iki meyveyi karşılaştırmalı değerlendiren araştırma sonuçları.
Antioksidan kapasitesi yüksek, lif oranı zengin, vitamin ve mineral deposu… Nar ve yaban mersini, hem rengiyle hem de içeriğiyle sofraların en sağlıklı meyveleri arasında yer alıyor. Ancak sağlıklı bir tercih yapmak adına bu iki meyveden birini seçmek gerekirse, bazı farklılıklar devreye giriyor.