Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı?

Beslenme uzmanlarının “süper meyveler” olarak tanımladığı nar ve yaban mersini, sağlık açısından sundukları zengin içeriklerle dikkat çekiyor. Peki, bu iki güçlü meyveden hangisi daha sağlıklı? İşte antioksidan kapasitesinden vitamin değerlerine kadar iki meyveyi karşılaştırmalı değerlendiren araştırma sonuçları.

Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 1

Antioksidan kapasitesi yüksek, lif oranı zengin, vitamin ve mineral deposu… Nar ve yaban mersini, hem rengiyle hem de içeriğiyle sofraların en sağlıklı meyveleri arasında yer alıyor. Ancak sağlıklı bir tercih yapmak adına bu iki meyveden birini seçmek gerekirse, bazı farklılıklar devreye giriyor.

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Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 2

ANTİOKSİDAN GÜCÜ

Her iki meyve de antioksidan bakımından zengin olsa da içerikleri farklılık gösteriyor. Nar, özellikle kalp sağlığı üzerinde etkili olan punikalagin ve punisik asit gibi polifenoller açısından öne çıkıyor. 2013 tarihli “Kardiyovasküler Sağlığınız İçin Nar” başlıklı araştırmaya göre, nar, arterlerde yağ birikimini önleyerek kalp koruyucu bir etki sunuyor.

Yaban mersini ise yüksek düzeyde antosiyanin içeriyor. Bu bileşikler, beyin fonksiyonlarını destekliyor, görmeyi iyileştiriyor ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabiliyor.


Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 3

VİTAMİN VE MİNERAL İÇERİĞİ

Vitamin açısından nar, yaban mersinine kıyasla daha avantajlı. 100 gramında yaklaşık 16 mg C vitamini bulunan nar, bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için önemli bir kaynak sunuyor. Ayrıca K vitamini ve potasyum açısından da zengin. Yaban mersini ise 100 gramda yaklaşık 10 mg C vitamini içeriyor; buna ek olarak kemik sağlığı için faydalı K vitamini ve manganez içeriyor.


Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 4

LİF VE SİNDİRİM

Nar, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini destekliyor. 100 gramında yaklaşık 4 gram lif barındıran nar, hem çözünür hem de çözünmez lif kaynaklarını bir arada sunuyor. Bu sayede uzun süre tokluk hissi sağlıyor, bağırsak hareketlerini düzenliyor ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor. Yaban mersini ise 2,5 gram civarında, daha çok çözünür lif içeriyor.


Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 5

ŞEKER İÇERİĞİ

Kan şekeri seviyelerine dikkat edenler için glisemik indeks (GI) önemli bir ölçüt. Nar, 100 gramda yaklaşık 13 gram doğal şeker içerirken GI değeri 35-40 arasında. Buna karşılık yaban mersini daha düşük şeker içeriğine (10 gram) ve 25 gibi düşük bir GI değerine sahip. Bu da onu diyabet hastaları ve insülin direnci olanlar için daha uygun kılıyor.


Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 6

İLTİHAP ÖNLEYİCİ

Kronik inflamasyonla savaşta her iki meyve de öne çıkıyor. 2014’te yayımlanan bir araştırma, narın tansiyon, kolesterol ve oksidatif stres gibi risk faktörlerini azaltmada etkili olduğunu ortaya koydu. Yaban mersiniyle ilgili 2023 tarihli bir klinik çalışmada ise, bu meyvenin egzersiz sonrası inflamasyonu azalttığı ve antioksidan etkiler sağladığı tespit edildi.


Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 7

Nar ve yaban mersini arasında kesin bir “kazanan” belirlemek güç. Her ikisi de farklı sağlık yararları sunuyor.

Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 8

Daha fazla C vitamini, lif ve kalp koruyucu polifenoller arayanlar için nar daha uygun bir seçenek olabilirken; kan şekeri kontrolü, beyin fonksiyonu ve sindirim sistemi desteği arayanlar için yaban mersini ön plana çıkıyor.

Nar mı, yaban mersini mi: Hangisi daha faydalı? - 9


Uzmanların önerisi ise açık: Bu iki meyveyi düzenli olarak dönüşümlü tüketmek, sağlıklı bir yaşam için en dengeli seçim olabilir.

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