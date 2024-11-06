Ne zeytinyağı ne tereyağı! ABD'li uzmanlar dünyadaki en sağlıklı yağı açıkladı: Sonuç şaşırttı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi’nde ses getiren bir araştırma yapıldı. En sağlıklı yağı tespit etmeyi amaçlayan araştırmanın sonucunda listenin birincisi, ne tereyağı ne de zeytinyağı çıktı.
Tüm dünyada özellikle koronavirüs salgını sonrası değişen beslenme alışkanlıklarıyla beraber birçok insan, kalp sağlığını korumak ve kilo kontrolünü sağlamak amacıyla zeytinyağına yöneldi. Kemik gelişimi ve onarımı için faydalı olduğu bilinen tereyağı da, son yılların en çok tercih edilen yağlarının başında geliyordu. Ancak Profesör Alexandra Yakovleva’nın yürüttüğü araştırma, en sağlıklı yağın ayçiçek yağı olduğunu ortaya koydu.