Neden her gün 10 bin adım atmak gerekiyor? 3 etkisi var

ZİHİNSEL SAĞLIK

Yürümek vücudunuz ve zihniniz için iyidir.



Kaygı, stres ve depresyon semptomlarına yardımcı olur. Egzersiz, iyi hissetme hormonları olarak da bilinen endorfinleri salgılayarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Bu hormonlar doğal olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Özellikle parklarda ve diğer yeşil alanlarda dışarıda yürüyüşe çıkmak rahatlamanıza, odaklanmanıza ve genel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca daha iyi uyumanıza yardımcı olur, bu da ruh sağlığınız için iyidir.





