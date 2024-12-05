Neden hindi yumurtası yemeyiz?
Tavuk yumurtası, gerek lezzeti gerek genel sağlık üzerindeki sayısız faydasıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor ancak hindi yumurtası için aynı şey söylenemez. Hindi yumurtasının, tavuk yumurtası kadar yaygın bir şekilde tüketilmemesinin birçok nedeni var.
Tavuklar, her yıl yaklaşık 300 yumurta verebilirken, hindiler yılda yalnızca 100 civarında yumurta üretebilirler. Hindi yumurtası üretimi, tavuk yumurtasına kıyasla çok daha azdır. Hindiler genellikle daha büyük hayvanlardır ve yumurta üretim süreçleri, tavuklardan farklıdır.
Hindi yumurtası için daha fazla zaman harcanır ve daha büyük alanlar gerekir. Bu da hindi yumurtası üretimini daha zor hale getirir.