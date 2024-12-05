Neden hindi yumurtası yemeyiz?

Hindi yumurtasının sağlık açısından riskli olabileceğine dair çeşitli endişeler vardır. Hindiler, tavuklara kıyasla daha büyük ve bazen daha vahşi hayvanlar olabilirler, bu da hijyen kurallarına uyulmasını zorlaştırabilir. Eğer hindi yumurtaları doğru şekilde depolanmaz veya pişirilmezse, Salmonella gibi bakterilerin riski artabilir. Ancak, tavuk yumurtası da benzer riskler taşıyabilir ve doğru şekilde pişirildiği takdirde her iki yumurta türü de güvenlidir. Bununla birlikte, hindi yumurtalarının genellikle tavuk yumurtaları kadar yaygın olarak denetlenmediği de tahmin edilir.