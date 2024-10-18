Neredeyse her yemeğin içine ekliyoruz ama bağırsakları mahvediyor! Mutfaktaki gizli tehlike oymuş
Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinin başında gelen soğan, özellikle salçalı yemeklerde sıklıkla kullanılıyor. Ancak soğanın aşırı tüketimi, bağırsak sağlığı için olumsuz etkiler yaratabilir.
Aşırı tüketimi, mide sorunlarına zemin hazırlayan soğan, bağırsak sağlığı için de tehlikeli olabilir. Soğan, lif ve sülfür yönünden zengindir, bu da gaz gibi gastrointestinal hastalıkların riskini artırabilir.