New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor
ABD'li Doktor Saurabh Sethi, tüketicileri gıda maddelerinde kullanılan 3 yaygın kimyasala karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. New York Post'ta yer alan habere göre, bu kimyasallar kanser ve kalp hastalıkları başta olmak üzere pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.
BMJ dergisi tarafından yayınlanan bir çalışma, gıda üretiminde sık sık kullanılan UPF'lerin; zihinsel, solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal ve metabolik komplikasyonlar dahil olmak üzere 32 farklı sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu. Daha çok ürünlerin raf ömrünün uzaması için başvurulan UPF'lerin; kanser, kalp hastalığı ve karaciğer sorunlarının yanı sıra diyabete de zemin hazırladığı kanıtlandı.