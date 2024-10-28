New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor

ABD'li Doktor Saurabh Sethi, tüketicileri gıda maddelerinde kullanılan 3 yaygın kimyasala karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı. New York Post'ta yer alan habere göre, bu kimyasallar kanser ve kalp hastalıkları başta olmak üzere pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 1

BMJ dergisi tarafından yayınlanan bir çalışma, gıda üretiminde sık sık kullanılan UPF'lerin; zihinsel, solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal ve metabolik komplikasyonlar dahil olmak üzere 32 farklı sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu. Daha çok ürünlerin raf ömrünün uzaması için başvurulan UPF'lerin; kanser, kalp hastalığı ve karaciğer sorunlarının yanı sıra diyabete de zemin hazırladığı kanıtlandı.

N-LIFE HABERLERİ

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 2

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görev yapan Dr. Saurabh Sethi, gıda endüstrisinde sık sık kullanılan tartazin, BHA ve potasyum bromatın da insan sağlığını tehdit eden kimyasallar olduğu konusunda uyardı.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 3

Bu kimyasalların bazı ülkelerde yasaklandığını belirten Sethi, tüketicilerin ürünü satın almadan önce etiketini mutlaka okumaları gerektiğini söyledi.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 4

Tartazin

Sethi'nin listesinin 1 numarasında, yapay bir gıda boyası olan tartazin yer aldı. Tartazin, genellikle işlenmiş hamur işlerinde, cipslerde, kahvaltılık gevreklerde, renkli şekerlemelerde ve hazır pudinglerde bulunur.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 5

Dr. Saurabh Sethi, "Tartazin, hiperaktivite ve astım sorunlarına neden olmasının yanı sıra çocuklarda davranış bozukluklarına da yol açabilir. Bu kimyasal, birçok ülkede yasaklansa da ABD'de kullanımı hala devam ediyor. Tartazine, yalnızca gıda ürünlerinde değil, içeceklerde ve vitamin haplarında bile rastlanabiliyor'' ifadelerini kullandı.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 6

Tartazinin, solunum yolu hastaları ve alerjik bünyeye sahip olan insanları daha çok etkilediği biliniyor.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 7

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, tartazinin farelerin derisini tamamen şeffaflaştırarak, organlarını görünür hale getirdiğini ortaya koymuştu.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 8

BHA

Gıda endüstrisinin bir diğer popüler kimyasalı olan BHA, yağların bozulmasını önlemek için kullanılır.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 9

ABD'li doktor, potansiyel bir kanserojen olan BHA'nın, Japonya'da yasaklandığını ancak hala birçok ülkede cipslere, tahıllara, et ürünlerine, içeceklere ve sakızlara yaygın olarak eklendiğini belirtti. BHA, ayrıca kanser dışında bilişsel işlevlerde bozulmaya da yol açabiliyor.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 10

Potasyum bromat

Uzman doktor, ekmeğin dokusunu güçlendirmek için kullanılan potasyum bromatın oldukça ölümcül olabileceği konusunda uyardı. Fareler üzerinde yapılan deneylerde kansere yol açtığı belirlenen potasyum bromat, aynı zamanda böbreklere de zarar verebiliyor.

New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor - 11

Sussex Üniversitesi profesörü Erik Millstone da Çin, Kanada, İngiltere ve Hindistan gibi ülkelerde yasaklanan kimyasal hakkında ''Potasyum bromatın toksik bir madde olduğuna ve tümör gelişimini desteklediğine dair pek çok kanıt var'' ifadelerini kullanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER