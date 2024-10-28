New York Post duyurdu! Evinize bile sokmayın: Tüm vücudu hasta ediyor, sağlam organ bırakmıyor

BMJ dergisi tarafından yayınlanan bir çalışma, gıda üretiminde sık sık kullanılan UPF'lerin; zihinsel, solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal ve metabolik komplikasyonlar dahil olmak üzere 32 farklı sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu. Daha çok ürünlerin raf ömrünün uzaması için başvurulan UPF'lerin; kanser, kalp hastalığı ve karaciğer sorunlarının yanı sıra diyabete de zemin hazırladığı kanıtlandı.