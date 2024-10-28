New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz
ABD'li diyetisyen Natalie Rizzo'ya göre, gün içerisinde sık ama kalorisi düşük öğünler halinde beslenmek, daha hızlı zayıflamanıza yardımcı olabilir. Rizzo, bilinenin aksine uzun saatler aç kalmanın, kilo verme sürecinde yanlış bir yöntem olduğunu savundu.
Diyetisyen Natalie Rizzo, kilo verme sürecinde uzun saatler aç kalmanın, sağlıksız yiyeceklere yönelme ihtimalini artırdığını belirtti.