New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

ABD'li diyetisyen Natalie Rizzo'ya göre, gün içerisinde sık ama kalorisi düşük öğünler halinde beslenmek, daha hızlı zayıflamanıza yardımcı olabilir. Rizzo, bilinenin aksine uzun saatler aç kalmanın, kilo verme sürecinde yanlış bir yöntem olduğunu savundu.

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 1

Diyetisyen Natalie Rizzo, kilo verme sürecinde uzun saatler aç kalmanın, sağlıksız yiyeceklere yönelme ihtimalini artırdığını belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 2

2022'de yapılan bir araştırmanın da bu görüşü desteklediğini söyleyen New Yorklu diyetisyen, ''Eğer her gün aynı saatte yemek yiyemiyorsanız, açlık sancılarınızı bastırmak için 3-4 saatte bir yemek yemeye özen gösterin. Yemek yiyemiyorsanız bile mutlaka atıştırmalık tüketin. Ancak öğünlerinizin yüksek kalorili ve sağlıksız besinlerden oluşmamasına dikkat edin'' dedi.

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 3

Kilo verme sürecinde protein ağırlıklı beslenmeyi savunan Rizzo; yüksek proteinin meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fasulye ve baklagiller gibi karbonhidratlarla dengelenmesini önerdi.

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 4

Protein, diğer besinlere göre sindirimi daha uzun sürdüğü için daha tok hissetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca yağsız kas kütlesini korumaya da destek olur.

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 5

Ancak Harvardlı profesör Dr. Fatima Cody Stanford, aşırı proteinin özellikle böbrek hastalığı olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 6

KİLO VERME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her gün bol bol su içmek metabolizma hızını yüzde 24-30 oranında arttırıyor ve bu da daha çok kalori yakmanıza imkan veriyor. Bu nedenle su içmeyi ihmal etmeyin.

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 7

YEŞİL ÇAY İÇİN

Yeşilçayda bulunan 'kateşin' adı verilen güçlü antioksidanlar, yağ yakmaya ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur.

Ancak yeşil çay başta olmak üzere pek çok bitki çayının, kalp ve damar hastaları için önerilmediğini unutmayın.

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 8

KALİTESİZ KARBONHİDRAT TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Hamur işleri veya tahıl değerini kaybetmiş karbonhidratlardan mutlaka kaçının. Araştırmalar, karbonhidratların kan şekerini bir anda yükselttiği için daha kısa sürede acıkmaya ve kilo almaya neden olduğunu kanıtladı.

ŞEKER EN SİNSİ DÜŞMAN

Kilo almadaki en önemli etkenlerden biri olan şeker, günümüzde pek çok endüstriyel ürünün içerisinde yaygın olarak kullanılıyor. Şeker, yalnızca kilo alımına değil, diyabet ve kalp hastalıklarına da zemin hazırlıyor. Bu nedenle rafine şeker tüketimini önce azar azar sonra ise tamamen bırakın.

New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz - 9

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARA YÖNELİN

Açlığınızı bastırmak için yanınızda her zaman sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun. Kuruyemiş, probiyotikli yoğurt, şeker ilavesiz granola barlar, taze ve kuru meyve gibi sağlıklı alternatiflere yönelin.

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