New Yorklu diyetisyen kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatayı açıkladı! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

KALİTESİZ KARBONHİDRAT TÜKETİMİNDEN KAÇININ

Hamur işleri veya tahıl değerini kaybetmiş karbonhidratlardan mutlaka kaçının. Araştırmalar, karbonhidratların kan şekerini bir anda yükselttiği için daha kısa sürede acıkmaya ve kilo almaya neden olduğunu kanıtladı.

ŞEKER EN SİNSİ DÜŞMAN

Kilo almadaki en önemli etkenlerden biri olan şeker, günümüzde pek çok endüstriyel ürünün içerisinde yaygın olarak kullanılıyor. Şeker, yalnızca kilo alımına değil, diyabet ve kalp hastalıklarına da zemin hazırlıyor. Bu nedenle rafine şeker tüketimini önce azar azar sonra ise tamamen bırakın.