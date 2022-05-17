Obeziteye karşı 13 öneri

Haberler | 17.05.2022 - 12:17
Halk arasında şişmanlık olarak bilinen obezitenin, vücutta aşırı derecede yağ birikmesiyle ortaya çıktığını ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Renan Güneş ”Obezite, besinlerle alınan enerji miktarının, fiziksel aktivite ile ve bazal metabolik hız ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü, obeziteyi, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlamaktadır” dedi.
Obezitenin başka hastalıklara da zemin hazırladığına işaret eden Güneş, "Yüksek kolesterol ve trigliserid seviyelerinden dolayı, yüksek tansiyon, kalp krizi ve inmelere neden olur. Vücut kitle endeksi arttıkça hem yüksek tansiyon hem kötü kolesterol hem trigiliserid seviyeleri artar. Kan değerlerindeki bu değişim koroner arter, felç ve kardiyovasküler hastalık riskini artırır” diye konuştu.
Tıbbi beslenme tedavisinin obezitede önemli bir yeri olduğunu belirten Güneş, bu beslenme tipinde amacın “Bireyin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite durumuna, yaşam şekline ve fizyolojik durumuna uygun besin öğesi gereksinimlerini yeterli ve dengeli bir şekilde sağlamak, yanlış beslenme alışkanlıkları yerine doğru ve kalıcı beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve vücut ağırlığını istenilen düzeye getirmek ve tekrar kilo almayı engellemek” olduğunu söyledi.
Dünyada her yıl 3 milyondan fazla insanın obezite ve fazla kilolar yüzünden hayatını kaybettiğini anımsatan Güneş, obeziteyi önlemek için beslenme düzeninde uygulanması gerekenleri sıraladı:
- Günlük 2.5 -3 litre su tüketin.
- Hazır meyve suları, gazlı içecekler, şekerli içecekler yerine sağlıklı içecekler tercih edin.
- Yiyecekleri hazırlarken kızartmak yerine, ızgara veya haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri kullanın.
- Aşırı tuz tüketiminden kaçının.
- Hızlı ağırlık kaybına neden olan popüler diyetler ve zayıflama ilaçları ve zayıflama çayları tüketmeyin.
- Sıkıntılı, stresli ve öfkeli durumlarda yemek yemeyin.
- Öğün atlanmayın ve ara öğünleri ihmal etmeyin
- Besinleri ağzınızda yavaş yavaş ve iyi çiğneyin.
- Mutlaka egzersiz yapın. Fiziksel aktif olmaya özen gösterin.
- Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, çavdar gibi ekmekler tüketilin
- Beslenmenizde sebze ve meyveye ağırlık verin.
- Tereyağı, margarin, içyağı gibi katı yağlar yerine, zeytinyağı gibi sıvıyağlar kullanın.
- Prebiyotik besinler alın. Bu besinleri yeterli tüketemiyorsanız, probiyotik destekler kullanın.