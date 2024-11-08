Ölümden sonraki 1 ay içinde vücutta neler olur? Her detayı tüyler ürpertti

Öldükten ilk yarım saat sonra, tüm refleksler kaybediliyor. Göz kapakları tam kapanmıyor ama kaslar gevşiyor. Boşaltım sistemi, kendisini tamamen salıyor. Kişide idrar, sperm ve salya akıntısı görülüyor.

Ölümün ardından ortalama 10 saat içerisinde vücut tamamen kaskatı kesiliyor. Eğer ölüm bir boğuşma ya da mücadele esnasında gerçekleşmişse, bu katılaşma daha hızlı oluyor.