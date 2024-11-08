Ölümden sonraki 1 ay içinde vücutta neler olur? Her detayı tüyler ürpertti
''Bir organizmayı ayakta tutan tüm biyolojik işlevlerin, geri döndürülemez bir şekilde sona ermesi'' olarak tanımlanan ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur. Ancak ölümden sonra vücutta ne gibi değişiklikler olduğu hakkında sınırlı bilgiler mevcuttur. İşte öldükten sonraki ilk 1 ay içerisinde vücutta gerçekleşen değişiklikler...
Öldükten ilk yarım saat sonra, tüm refleksler kaybediliyor. Göz kapakları tam kapanmıyor ama kaslar gevşiyor. Boşaltım sistemi, kendisini tamamen salıyor. Kişide idrar, sperm ve salya akıntısı görülüyor.
Ölümün ardından ortalama 10 saat içerisinde vücut tamamen kaskatı kesiliyor. Eğer ölüm bir boğuşma ya da mücadele esnasında gerçekleşmişse, bu katılaşma daha hızlı oluyor.