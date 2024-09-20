"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor: Hünnap nedir? Hünnap faydaları neler?

Yüksek C vitamini içeriği, lifli yapısı, düşük kalorisi ve antioksidan özellikleriyle öne çıkan hünnap, özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak tercih görüyor. "Ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Peki, hünnap nedir? Hünnap faydaları neler?

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor: Hünnap nedir? Hünnap faydaları neler? - 1

Hünnap (Ziziphus jujuba), cehrigiller (Rhamnaceae) ailesinden bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan, dikenli bir ağaç türüdür. Ayrıca, Potasyum, Demir, Manganez, Magnezyum, Fosfor, Kalsiyum, Çinko ve Sodyum mineralleri açısından zengindir. Meyvelerinde şeker, tanin ve müsilajlı (eksopolisakkarid) maddeler bulunmaktadır. Güneşte kurutulan olgun meyveler çerez olarak çay ile tüketilebilir. Geleneksel tıpta da kullanılmaktadır.

N-LIFE HABERLERİ

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor: Hünnap nedir? Hünnap faydaları neler? - 2

HÜNNAP ÖZELLİKLERİ

Sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda yeşil iken olgunlaştıkça kırmızıya ve siyah-mor renge döner. En dış kabuğu derimsi ve ince, pulpası (yumuşak kısım) kopartıldığında elmadaki gibi sert ve beyaza yakındır. Ancak birkaç saat içinde sarılaşır ve yumuşar. Birkaç gün içinde kabuğu da buruşur. Pulpa tatlı lezzetlidir.


"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor: Hünnap nedir? Hünnap faydaları neler? - 3

Bahçelerde yetiştirildiği gibi yabanî olarak da bulunur.

Meyvesi yenilebilir oval drupe 15-3 santimetre (5,9-1,2 in) genişliğindedir; olgunlaşmadığında pürüzsüz-yeşildir, daha az asitli elma kıvamına ve tadına sahiptir, kahverengiden morumsu siyaha doğru olgunlaşır ve sonunda kırışır, küçük bir hurma gibi görünür. İki tohumlu zeytin çekirdeğine benzeyen tek sert çekirdeklidir.

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor: Hünnap nedir? Hünnap faydaları neler? - 4

HÜNNABIN FAYDALARI

Meyve ve tohumları stresi azalttığına inanılan Çin ve Kore'de geleneksel Çin tıbbında ve geleneksel olarak mantar önleyici, antibakteriyel, ülser önleyici, iltihap önleyici, sakinleştirici, antispastik, antifertilite/doğum kontrolü, hipotansif ve antinefritik, kardiyotonik, antioksidan, bağışıklık uyarıcı ve yara iyileştirici özellikler için kullanılır. Kampo 'da kullanılan meyveler arasındadır.



"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor: Hünnap nedir? Hünnap faydaları neler? - 5

Hünnap, Gan Cao ile birlikte Çin tıbbında diğer bitkileri uyumlaştırmak ve hafifletmek için kullanılır.

Hünnap yapraklarındaki bir bileşik olan Ziziphin tatlı tadı algılama yeteneğini bastırır.

Hünnap meyvesi ayrıca soğuk algınlığı ve gribi tedavi etmek için diğer bitkilerle birleştirilir.

Meyvesi vitaminler, amino asitler gibi birçok farklı sağlıklı özellik içerir.

Meyvenin kullanımı Çin tıbbında dalak hastalıkları için faydalı olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER