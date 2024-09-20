"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor: Hünnap nedir? Hünnap faydaları neler?
Yüksek C vitamini içeriği, lifli yapısı, düşük kalorisi ve antioksidan özellikleriyle öne çıkan hünnap, özellikle kış döneminde hastalıklara karşı koruyucu bir gıda ürünü olarak tercih görüyor. "Ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Peki, hünnap nedir? Hünnap faydaları neler?
Hünnap (Ziziphus jujuba), cehrigiller (Rhamnaceae) ailesinden bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan, dikenli bir ağaç türüdür. Ayrıca, Potasyum, Demir, Manganez, Magnezyum, Fosfor, Kalsiyum, Çinko ve Sodyum mineralleri açısından zengindir. Meyvelerinde şeker, tanin ve müsilajlı (eksopolisakkarid) maddeler bulunmaktadır. Güneşte kurutulan olgun meyveler çerez olarak çay ile tüketilebilir. Geleneksel tıpta da kullanılmaktadır.