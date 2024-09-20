"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor: Hünnap nedir? Hünnap faydaları neler?

Hünnap, Gan Cao ile birlikte Çin tıbbında diğer bitkileri uyumlaştırmak ve hafifletmek için kullanılır.



Hünnap yapraklarındaki bir bileşik olan Ziziphin tatlı tadı algılama yeteneğini bastırır.



Hünnap meyvesi ayrıca soğuk algınlığı ve gribi tedavi etmek için diğer bitkilerle birleştirilir.



Meyvesi vitaminler, amino asitler gibi birçok farklı sağlıklı özellik içerir.



Meyvenin kullanımı Çin tıbbında dalak hastalıkları için faydalı olabilir.