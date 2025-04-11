''Ölümsüzlük otu'' olarak da biliniyor: İç hastalıkları uzmanı ısrarla tavsiye etti

Ginseng ve ginkgo biloba gibi bitkiler, uzun yıllardır bilişsel işlevleri geliştirmek, enerji seviyesini artırmak ve stresi azaltmak amacıyla birçok kişi tarafından kullanılıyor. Ancak jiaogulan bitkisinin faydaları, yaygın olarak bilinmiyor.

Halk arasında "ölümsüzlük otu" olarak anılan jiaogulan bitkisinin yararları arasında metabolizmayı hızlandırma, kolesterolü düşürme ve iltihapları azaltma gibi pek çok olumlu etki yer alıyor.

New York'ta iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Michael Aziz de ''ABD'de bu bitkiyi bilen çok az kişi var'' dedi.