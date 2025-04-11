''Ölümsüzlük otu'' olarak da biliniyor: İç hastalıkları uzmanı ısrarla tavsiye etti

''Güney ginsengi'' veya ''ölümsüzlük otu'' olarak da bilinen jiaogulan bitkisine, daha çok Asya ormanlarında rastlanıyor. Düzenli jiaogulan tüketiminin genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olabileceğini belirten Dr. Michael Aziz, bitkinin birkaç yaprağının bile bazı hastalıkları önleyebileceğini savunuyor.

''Ölümsüzlük otu'' olarak da biliniyor: İç hastalıkları uzmanı ısrarla tavsiye etti - 1

Ginseng ve ginkgo biloba gibi bitkiler, uzun yıllardır bilişsel işlevleri geliştirmek, enerji seviyesini artırmak ve stresi azaltmak amacıyla birçok kişi tarafından kullanılıyor. Ancak jiaogulan bitkisinin faydaları, yaygın olarak bilinmiyor.

Halk arasında "ölümsüzlük otu" olarak anılan  jiaogulan bitkisinin yararları arasında metabolizmayı hızlandırma, kolesterolü düşürme ve iltihapları azaltma gibi pek çok olumlu etki yer alıyor.

New York'ta iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Michael Aziz de ''ABD'de bu bitkiyi bilen çok az kişi var'' dedi.

N-LIFE HABERLERİ

''Ölümsüzlük otu'' olarak da biliniyor: İç hastalıkları uzmanı ısrarla tavsiye etti - 2

Kendisinin de  jiaogulan tükettiğini ifade eden Dr. Aziz, bitkinin bilimsel adıyla Gynostemma pentaphyllum olduğunu ve Asya'nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetiştiğini söyledi. Bu bitki türü, yüzyıllardır geleneksel tıpta da kullanılıyor. Son on yılda ise özellikle bitkisel çaylar ve besin takviyelerinde daha fazla yer bulmaya başladı.

''Ölümsüzlük otu'' olarak da biliniyor: İç hastalıkları uzmanı ısrarla tavsiye etti - 3

Aziz’e göre, jiaogulan çayının antioksidan kapasitesi oldukça yüksek. Hatta yeşil çaya kıyasla sekiz kat daha fazla ORAC (Oksijen Radikali Emilim Kapasitesi) değerine sahip. Uzman isim, 250 mililitre suya bir ya da iki tatlı kaşığı kurutulmuş jiaogulan yaprağı demleyip süzerek tüketilmesini öneriyor.

''Ölümsüzlük otu'' olarak da biliniyor: İç hastalıkları uzmanı ısrarla tavsiye etti - 4

Tadı kişiden kişiye değişse de genellikle acı ve hafif tatlı olarak tanımlanıyor. Bazıları ise toprağı andıran bir aromaya sahip olduğunu belirtiyor. Bu acılık, bitkinin içeriğindeki saponin miktarından kaynaklanıyor. 

Dr. Aziz, jiaogulan'ın insülin sinyallemesini geliştirdiğini ve mitokondri fonksiyonlarını iyileştirdiğini belirtiyor. 

''Ölümsüzlük otu'' olarak da biliniyor: İç hastalıkları uzmanı ısrarla tavsiye etti - 5

Journal of Functional Foods dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; jiaogulan, vücudu detoksifiye etmeye ve ısıyı dengelemeye yardımcı oluyor. Bu özellikleri sayesinde viral hepatit, kronik gastroenterit ve bronşit gibi rahatsızlıkların da önüne geçebiliyor.

Jiaogulan'ın kalbi beslediği ve karaciğeri koruduğu da ifade ediliyor. Bitki; yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması, uykusuzluk ve baş ağrıları gibi sorunlara karşı da etkili olabiliyor.

DOKTORA DANIŞILMASI ÖNEMLİ

İlaç kullanan kişilerin jiaogulan takviyesini denemeden önce mutlaka doktora danışmaları gerekiyor. Çünkü bu bitki, bazı ilaçlarla etkileşime girerek, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Jiaogulan, diyabet hastalarının kan şekerini düşürme riski de taşıyor. Bu nedenle tüketirken dikkatli olmak, büyük önem taşıyor. 

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