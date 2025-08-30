Omega-3 takviyeleri nasıl kullanılır? En doğru zaman
Balık yağı takviyeleri, kalp, beyin ve eklem sağlığı başta olmak üzere birçok alanda fayda sağlıyor. Uzmanlar, bu takviyelerin en iyi şekilde emilebilmesi için sabah veya akşam, yağ içeren öğünlerle birlikte alınmasını öneriyor. Düzenli kullanım, omega-3 seviyelerinin sabit kalmasını sağlayarak uzun vadeli sağlık avantajlarını artırıyor.
Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklardan elde edilen balık yağı takviyeleri, dünya genelinde en yaygın besin desteklerinden biri. Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA bakımından zengin bu takviyeler, kardiyovasküler sağlığı desteklemenin yanı sıra beyin fonksiyonları, görme yetisi, eklem esnekliği ve cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip.