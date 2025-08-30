Omega-3 takviyeleri nasıl kullanılır? En doğru zaman

BALIK YAĞI ALIMINDA ZAMANLAMA ÖNEMLİ Mİ?

Araştırmalar, sabah veya akşam fark etmeksizin, balık yağının yağ içeren bir öğünle birlikte alınmasının etkili olduğunu gösteriyor. Asıl önemli olan, düzenli bir rutin oluşturmak ve takviyeyi sürekli kullanmak. Örneğin sadece kahve ve tostla yapılan bir kahvaltı, yeterli yağ sağlamadığından emilimi sınırlayabilir. Ancak yumurta, avokado veya fındık ezmesi ile birlikte alındığında emilim artıyor.



Sabah Kahvaltısı: Sağlıklı yağlar içeren bir kahvaltı ile birlikte balık yağı almak, DHA’nın beyin fonksiyonlarına katkısıyla gün boyu enerji ve odaklanmayı destekliyor.



Akşam Yemeği: Hafif kahvaltı yapanlar için akşam yemeği ile birlikte alım öneriliyor. Akşam öğünleri genellikle omega-3 emilimini artıran zeytinyağı ve proteinler içeriyor. Gece iltihaplanmasını azaltmaya ve kas toparlanmasını desteklemeye yardımcı olabilir.



Dozları Bölmek: Yüksek doz kullananlar için takviyeyi sabah ve akşam olarak ikiye bölmek, emilimi artırıyor ve sindirim rahatsızlıklarını azaltıyor.





