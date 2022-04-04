Oruç tutarken yağ yakmanız mümkün!

EGZERSİZ SAATİNİZİ İYİ AYARLAYIN

Eğer iftardan önce egzersiz yapacaksanız, iftar ve sahur arasında yeterli miktarda sıvı, karbonhidrat ve protein alın. Sabah saatlerinde yapacağınız pilates ve yoga, vücudun kan akışını hızlandırarak kendinizi gün içinde enerjik hissetmenizi sağlayacak.

Eğer iftardan sonra egzersiz yapacaksanız, yemekten sonra 1-1,5 saat bekleyin. Kısa süreli, düşük yoğunluklu bir egzersiz yapabilirsiniz. Düşük tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi yağ yakımını da uyaracak egzersizler de tercih edebilirsiniz. Pilates, yoga gibi egzersizler sindirim sisteminizi harekete geçirerek hazımsızlığınızı giderecek ve vücudunuzdaki ödemi dağıtacak.

Eğer yüksek şiddetli kardiyo egzersizi veya ağırlık (özellikle hipertrofi) antrenmanı tercih edecekseniz, kaslarınız kendini yenilemek için yeterli miktarda besin kaynağı bulamayacağı için kas lifleriniz kendini yenileyemeyecek ve iyileşme yeteneği azalacağı için sakatlanma riskiniz artacaktır.