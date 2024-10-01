Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor

Uykusuzluk, depresyon, aşırı alkol tüketimi, stres, vitamin eksikliği gibi pek çok etken unutkanlığa neden olabilir. Ancak beslenme alışkanlıklarında yapılan bazı küçük değişikliklerle hafızayı güçlendirmek mümkün.

Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor - 1

Son yıllarda hafıza problemi yaşayan bireylerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bunun nedenleri arasında değişen teknolojik koşullar ve artan nüfus oranları yer alabiliyor. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızayı güçlendirmek için beslenme düzeninize zerdeçal, safran ve kimyon gibi baharatların eklenmesini tavsiye etti.

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Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor - 2

Zerdeçal; bakteri, virüs ve yaralanmaların neden olduğu hasarları onarır ve zararlı istilacılarla savaşır. Zerdeçalın içeriğindeki kurkumin, vücuttaki inflamatuvar süresinin uzamasının önüne geçer. Ayrıca iltihaplanmayı başlatan kimyasalların azalmasına yardımcı olur. Kurkuminin, artrirt ve pankreatit gibi rahatsızlıkları hafiflettiğine dair görüşler de vardır.

Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor - 3

Safran baharatında yer alan spesifik antioksidanlar, vücudu hücre hasarından ve oksidatif stresten korur. Antioksidan özellikleri sayesinde safran, antidepresan özelliğine sahip bitki grubundadır.

Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor - 4

Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkileri ile bilinen safran, hafızayı güçlendirir ve dikkat süresini artırır. Safran baharatı içerisinde yer alan aktif maddeler, uyku artırıcı ve sakinleştirici özelliğe sahiptir.

Safran içerisindeki Corocin bileşeni, egzersiz sırasında özellikle erkeklerde yorgunluğu azaltarak daha fazla enerji ve dayanıklılık sağlayabilir. 

Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor - 5

Kimyon, geleneksel tıpta çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle sindirim sorunları, gaz ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların giderilmesinde etkilidir. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor - 6

Kan şekerini dengelemeye katkıda bulunan kimyon, antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorununa yol açmaması adına bu baharatları kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışılması önerilir.

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