Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor

Zerdeçal; bakteri, virüs ve yaralanmaların neden olduğu hasarları onarır ve zararlı istilacılarla savaşır. Zerdeçalın içeriğindeki kurkumin, vücuttaki inflamatuvar süresinin uzamasının önüne geçer. Ayrıca iltihaplanmayı başlatan kimyasalların azalmasına yardımcı olur. Kurkuminin, artrirt ve pankreatit gibi rahatsızlıkları hafiflettiğine dair görüşler de vardır.



