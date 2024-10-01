Osman Müftüoğlu'nun tavsiyesi! Vücudu strese karşı duvar gibi koruyor, yorgunluk hissinden eser bırakmıyor
Uykusuzluk, depresyon, aşırı alkol tüketimi, stres, vitamin eksikliği gibi pek çok etken unutkanlığa neden olabilir. Ancak beslenme alışkanlıklarında yapılan bazı küçük değişikliklerle hafızayı güçlendirmek mümkün.
Son yıllarda hafıza problemi yaşayan bireylerin sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bunun nedenleri arasında değişen teknolojik koşullar ve artan nüfus oranları yer alabiliyor. Dr. Osman Müftüoğlu, hafızayı güçlendirmek için beslenme düzeninize zerdeçal, safran ve kimyon gibi baharatların eklenmesini tavsiye etti.